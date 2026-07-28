Después de su breve viaje a Milán para acompañar a Mauro Icardi en medio del conflicto por los pasaportes de las hijas del futbolista con Wanda Nara, la China Suárez volvió a instalarse en la Argentina y se enfocó nuevamente en su vida familiar. En esta ocasión, la actriz emocionó a sus seguidores al dedicarle un sentido homenaje a Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña, por su sexto cumpleaños.

A través de sus historias y publicaciones de Instagram, la actriz compartió un álbum repleto de recuerdos que resume distintos momentos de la vida del pequeño. La primera imagen mostró una escena íntima: la China besando a Amancio mientras aún dormía.

Junto a esa postal escribió: “Despertando al amor de mi vida en el día de su cumpleaños. Te amo tanto, Amancio, que no me alcanzan mil vidas”, una frase que rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores.

LAS FOTOS INÉDITAS DEL NACIMIENTO DE SU HIJO

Además del tierno saludo, la China Suárez abrió su archivo personal y publicó imágenes nunca antes vistas del nacimiento de Amancio. Entre ellas apareció una selfie tomada pocas horas antes del parto, otra desde la habitación de la clínica con el bebé recién nacido en brazos y varias postales de los primeros días del pequeño en su hogar.

La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio con fotos inéditas. Crédito: Instagram

La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio con fotos inéditas. Crédito: Instagram

Las fotografías permitieron revivir uno de los momentos más importantes en la vida de la actriz y mostraron la emoción que rodeó la llegada de su hijo menor.

EL DULCE VÍNCULO ENTRE AMANCIO Y SUS HERMANAS

El recorrido fotográfico también dejó ver la complicidad entre Amancio, Rufina y Magnolia. En una de las imágenes más tiernas, las hermanas mayores aparecen empujando el cochecito del bebé durante un paseo familiar, una escena que refleja el fuerte vínculo que construyeron desde sus primeros días juntos.

La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio con fotos inéditas. Crédito: Instagram

La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio con fotos inéditas. Crédito: Instagram

La China Suárez celebró el cumpleaños de Amancio con fotos inéditas. Crédito: Instagram

La publicación llegó pocas horas después del mensaje que también compartió Benjamín Vicuña por el cumpleaños del nene. De esta manera, tanto el actor chileno como la China eligieron celebrar públicamente esta fecha especial con emotivas palabras y recuerdos familiares que enternecieron a sus seguidores.