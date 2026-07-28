Desde Italia, Wanda Nara volvió a disparar con munición pesada contra Mauro Icardi. En medio del conflicto por la documentación de las hijas que tienen en común, la conductora publicó un explosivo descargo en sus historias de Instagram con una frase que rápidamente se volvió viral.

El mensaje llegó este 28 de julio, día en que Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña, celebró su cumpleaños. Sin mencionarlo directamente, Wanda lanzó una fuerte crítica contra Icardi y lo acusó de priorizar otras situaciones mientras, según sostuvo, no resuelve cuestiones vinculadas a sus hijas, varadas en Italia.

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi en pleno cumpleaños de Amancio Vicuña: "Padrazo de nenes ajenos" (Foto Instagram)

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi: “Padrazo de nenes ajenos”

"Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos. Ya van 10 días del robo. Se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina“, escribió Wanda en Instagram.

Luego redobló la apuesta con otra frase contundente: "Rey, tengo que trabajar, ya que soy la única que trabaja y mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan a tu cuota cuando te dan ganas de pagar? Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club en vez de jodernos la vida a todos“, cerró junto a un emoji de beso, luego de que Icardi se quedara sin club.