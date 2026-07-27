Mauro Icardi volvió a encender las redes sociales con una historia de Instagram que no pasó inadvertida.

En medio de la batalla judicial que mantiene con Wanda Nara, el futbolista compartió una imagen con una frase sobre ajedrez y remató el posteo con una fuerte referencia que muchos interpretaron como una indirecta hacia Nicolás Payarola, el exabogado de la conductora.

La publicación muestra a un hombre sentado en un trono junto al mensaje: “El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando. No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que Icardi agregó debajo de la imagen. “O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso 😘”, escribió.

Foto: Instagram Mauro Icardi

El mensaje de Mauro Icardi contra Nicolás Payarola

Aunque el delantero no mencionó nombres, la referencia fue interpretada como una alusión a Nicolás Payarola, quien representó legalmente a Wanda Nara durante buena parte del conflicto judicial con el futbolista.

En los últimos meses, la relación entre Icardi y el abogado estuvo marcada por fuertes cruces públicos y presentaciones judiciales.

Tras conocerse la detención de Payarola en una causa por presuntas estafas, el jugador ya había celebrado la noticia en sus redes sociales con distintos posteos en los que lo calificó con duros términos y aseguró: “Van a caer uno por uno”.

Por ese antecedente, la nueva historia fue interpretada como un nuevo capítulo de ese enfrentamiento.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

La frase sobre “el rey” y “los peones” que compartió Icardi

La imagen elegida por Icardi utiliza una metáfora del ajedrez para transmitir un mensaje de superioridad y paciencia frente a sus adversarios.

La frase sostiene que “el rey no discute con los peones”, una expresión que suele utilizarse para indicar que quien se considera en una posición de ventaja evita responder a las provocaciones y espera el desenlace de los acontecimientos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Con el agregado sobre el “tránsfuga que terminó preso”, el futbolista volvió a instalar el conflicto con quien fue uno de los principales representantes legales de Wanda Nara, alimentando un enfrentamiento que sigue sumando capítulos tanto en la Justicia como en las redes sociales.