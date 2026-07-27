Mientras continúa la repercusión por la polémica que protagonizó tras compartir un video de Mia Khalifa luego de la final del Mundial 2026, Rosalía vivió un particular momento con un fan argentino en Chile que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La cantante española, que permanece en Santiago por los conciertos de su gira Lux, fue sorprendida por un admirador que, además de expresarle su cariño, quiso transmitirle un mensaje de tranquilidad en nombre de muchos argentinos.

Foto: captura de video

Qué le dijo el fan argentino a Rosalía en pleno encuentro

El episodio ocurrió en las calles de Santiago de Chile, donde la artista se encontraba saludando a seguidores.

En el video, que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, el joven se acerca visiblemente emocionado y le dice:

“Es realidad, es la Rosalía. Me muero, qué linda que sos”. Con una sonrisa, la cantante respondió: “Igual tú”.

Pero el momento más comentado llegó segundos después, cuando el fan decidió hacer referencia al escándalo que envolvió a la artista durante los últimos días.

“No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos”, le expresó.

Video: X

La reacción de Rosalía emocionó a sus seguidores

Las palabras del joven conmovieron a Rosalía.

Al escucharlo, la artista se llevó ambas manos al pecho, sonrió y se acercó nuevamente para agradecerle personalmente. “Gracias”, respondió antes de continuar su recorrido.

El gesto fue celebrado por muchos usuarios en redes sociales, que destacaron la emoción de la cantante tras recibir un mensaje de apoyo en medio de la controversia.

La polémica que enfrenta Rosalía por el video de Mia Khalifa

El encuentro ocurrió pocos días después del escándalo que se generó cuando Rosalía reposteó en TikTok un video de Mia Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios argentinos como una burla hacia la Selección y provocó una ola de críticas en redes sociales.

Horas después, la cantante eliminó el reposteo y publicó un mensaje intentando poner fin a la polémica.

“Solo tengo amor por Argentina”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la frase con un corazón.

Cuándo llega Rosalía a la Argentina

Pese a la controversia, la gira de Rosalía en el país sigue en pie.

La artista aterrizará esta semana en Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, con las cuatro funciones completamente agotadas.

Su llegada genera expectativa entre los fanáticos, luego de varios días marcados por la polémica y las repercusiones que tuvo en las redes sociales.