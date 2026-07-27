Las declaraciones de Coti Romero sobre Nacho Castañares revolucionaron a los seguidores de Gran Hermano. Después de que la influencer asegurara que considera a su expareja como su “hilo rojo”, el ex participante del reality decidió hablar por primera vez sobre esas palabras y dejó abierta una puerta que alimentó las ilusiones de los fans.

"La vida dirá si pasa algo de vuelta o si no“, expresó.

Qué dijo Nacho Castañares sobre la confesión de Coti Romero

Invitado al streaming Que alguien le avise, Nacho fue consultado por las declaraciones que Coti había realizado días atrás en Luzu TV, donde definió al ex GH como su “hilo rojo”.

Lejos de esquivar el tema, el influencer reconoció que la relación que vivió con ella fue distinta a cualquier otra.

“Siempre lo dije, a mí lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé”.

Luego admitió que todavía no encontró una conexión similar. “No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré”.

“Tengo un lindo recuerdo”: la emotiva reflexión de Nacho sobre su relación con Coti

Durante la charla, Nacho también recordó cómo evolucionó el vínculo entre ambos desde que se conocieron en Gran Hermano.

“Nosotros pasamos por un montón de cosas. Al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir. Fue mutando un montón de cosas”.

El ex participante aseguró que, pese a la separación, el cariño nunca desapareció.

“El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver”.

Sin embargo, la frase final fue la que más repercusión generó entre los seguidores de la pareja. “En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también”.

Qué había dicho Coti Romero sobre Nacho Castañares

Todo comenzó cuando Coti Romero fue invitada a Luzu TV y sorprendió al hablar con mucho afecto sobre su expareja. “Para mí, mi hilo rojo es Nacho, por ejemplo”.

La frase despertó inmediatamente las especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque ninguno de los dos confirmó que exista un acercamiento sentimental.

Cuál es el presente amoroso de Coti Romero

Mientras los fanáticos sueñan con una segunda oportunidad junto a Nacho, la correntina contó recientemente que está conociendo a una nueva persona.

Tras su paso por el reality español La Cárcel de los Gemelos, reveló que comenzó a vincularse con un productor del programa. “Se podría decir que nos estamos conociendo, que tenemos una linda relación y que nos conocimos hace muy poquito”.

Por ahora, tanto Coti Romero como Nacho Castañares coinciden en que mantienen un enorme cariño mutuo, aunque ninguno habló de una reconciliación concreta. Aun así, la frase del ex Gran Hermano —“la vida dirá“— volvió a despertar las ilusiones de quienes siguen apostando por la pareja.