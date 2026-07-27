María Becerra volvió a emocionar a sus seguidores con un video inédito de uno de los momentos más importantes de su carrera. A una semana de haber interpretado el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la artista publicó un mini documental en el que mostró el detrás de escena de aquella jornada histórica.

Sin embargo, hubo una escena que se robó toda la atención: la inesperada visita de Tom Cruise a su camarín minutos antes de salir al campo de juego.

El inesperado encuentro entre María Becerra y Tom Cruise en el Mundial 2026

En el video, de poco más de diez minutos, se puede ver el momento en que el reconocido actor de Hollywood ingresó al camarín para saludar personalmente a la cantante argentina.

Visiblemente sorprendida, María Becerra se levantó de inmediato para recibirlo y estrecharle la mano, mientras Tom Cruise le decía con una sonrisa: “Mucho gusto por conocerte”.

El actor, que asistió a la final del Mundial como invitado especial, rompió el hielo con un comentario sobre la temperatura del lugar.

“Está un poco cálido por acá, ¿no?”, lanzó entre risas, generando un clima distendido entre todos los presentes.

Video: redes María Becerra

La foto que selló el encuentro entre María Becerra y Tom Cruise

Después del breve intercambio, ambos aprovecharon para inmortalizar el momento con una fotografía que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Tom Cruise y María Becerra posaron sonrientes y relajados, en una imagen que simbolizó el inesperado cruce entre una de las mayores estrellas de Hollywood y una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional.

El emocionante detrás de escena de María Becerra en la final del Mundial

Además del encuentro con Tom Cruise, el mini documental muestra cómo vivió la cantante la previa de su histórica interpretación del Himno Nacional.

Las imágenes reflejan la emoción de María junto a su familia, el trabajo de todo su equipo y los preparativos para salir al estadio frente a millones de personas en todo el mundo.

María Becerra (Foto: Instagram @mariabecerra)

“No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer”, escribió la artista al compartir el video.

El mensaje de María Becerra tras cantar el Himno en la final del Mundial

En el posteo, la cantante también dedicó unas palabras a sus seguidores y al país luego de protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Gracias, Argentina, por regalarme momentos que jamás imaginé vivir. Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo. Hicimos, con mucho amor y para todos ustedes, este mini documental que encapsula en solo 10 minutos la gran locura que vivimos esta última semana”.

María Becerra cantó el Himno nacional argentino

La publicación recibió miles de “Me gusta” y comentarios de apoyo de colegas y figuras del espectáculo, entre ellos Tini Stoessel, Fer Dente, Fabiana Cantilo y Verónica Lozano, quienes destacaron la emoción y el orgullo que transmitió la artista durante su participación en la final del Mundial 2026.