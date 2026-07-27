A pocos días de dar a luz a su primer hijo, Marco, Sofía Aldrey inundó las redes sociales de ternura al compartir una secuencia de fotos junto al recién nacido y a su pareja, Nacho Vivas.

"Gracias a todos por tantos lindos mensajes de amor“, escribió la maquilladora en el posteo, que rápidamente se llenó de felicitaciones y buenos deseos.

Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con su hijo recién nacido (Foto de Instagram)

Mientras disfruta de los primeros días de maternidad y de descubrir el día a día con su bebé, la flamante mamá agregó con humor y ternura: “Estamos muy felices y Marco también. Parecería que tirarme del pelo es su nueva gracia”.

Más tarde, Sofía reposteó la publicación en sus historias de Instagram y resumió el especial momento que atraviesa con una emotiva frase: “Mi familia”.

Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con su hijo recién nacido (Foto de Instagram)

Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con su hijo recién nacido (Foto de Instagram)





Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con su hijo recién nacido (Foto de Instagram)





Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con su hijo recién nacido (Foto de Instagram)

ASÍ HABÍA ANUNCIADO SOFÍA ALDREY EL NACIMIENTO DE MARCO

Días atrás, Sofía Aldrey había compartido un emotivo mensaje para anunciar la llegada de su primer hijo.

“Hace unos días mi mundo se frenó un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobró sentido”, escribió.

Luego continuó: “Un instante mágico. Único. Maravilloso. Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco”.

Y concluyó con una conmovedora dedicatoria para el recién nacido: “Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras. Bienvenido a este lado del mundo, bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz”.