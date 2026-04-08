Estefi Berardi habló sin filtros sobre la noticia de que su exnovio, Nacho Vivas, será papá junto a Sofía Aldrey, la empresaria y maquilladora que tuvo una escandalosa separación de Fede Bal en medio de versiones de infidelidad que también la salpicaron.

En Puro Show, la panelista fue consultada directamente por la situación. “Tu ex, Nacho, está esperando un hijo con Sofía Aldrey, con quien tuviste el conflicto por Fede Bal. ¿Qué te parece?”, le preguntó Pochi.

Estefi Berardi reaccionó al embarazo de su ex con Sofía Aldrey (captura de eltrece)

QUÉ DIJO ESTEFI DE QUE SU EX SERÁ PAPÁ CON SOFIA ALDREY, EX DE FEDE BAL

Lejos de la polémica, Berardi bajó el tono y recordó su breve relación con Vivas: “Yo no salí tanto con Nachito. Sí se hizo público, por eso parece que fue una gran relación, pero fue algo de cuatro o cinco meses. Fue muy poquito”.

Además, se mostró afectuosa al hablar de su ex: “Es divino, yo la pasé re bien. Me acompañó en un momento muy importante porque yo venía de una separación de cinco años y el duelo lo pasé con él. Es un chico que es un diez y se merece lo mejor”.

Sobre el embarazo, fue clara: “Vi algo en redes y me parece una noticia hermosa”. Sin embargo, no pudo evitar reconocer la particularidad del cruce de historias, luego de que Nancy Duré señalara lo llamativo del vínculo con Aldrey: “Sí, re”, cerró Estefi.

En paralelo, Berardi también contó que congeló óvulos, ya que tiene el deseo de ser madre a futuro, dejando en claro que atraviesa un momento personal enfocado en sus propios proyectos y bienestar.