Fede Bal le fue infiel a Sofía Aldrey, escándalo recordado como “lavarropas gate”. Ahora, años más tarde, Carmen Barbieri reveló qué le dijo a su hijo.

La actriz dialogó con Martín Cirio en su canal de streaming y fue consultada por las infidelidades de Fede, precisamente acerca de aquel hecho.

Carmen fue precisa con los detalles de la conversación que mantuvo en ese momento con su hijo: “Cuando viene y me cuenta que no está bien con Sofía, le digo: ‘Ay, es la madre de tus hijos’”.

El actor y Sofía Aldrey se separaron en febrero.

Barbieri recordó: “Me respondió: ‘Sí, es la mujer de mi vida, es la madre de mis hijos, pero no es la mujer que yo elijo para estar. Sos mi mamá, no te puedo contar. Pero yo necesito una mujer que me movilice’”.

QUÉ LE DIJO CARMEN BARBIERI A FEDE BAL SOBRE SOFÍA ALDREY

Fue entonces que la capocómica le contestó a Federico: “Pero no podés dejarla, ella te cuidó, te bañó, te atendió, ella todo”.

Y siguió su relato: “Me agarró contra la pared y me dijo: ‘Me gustan todas, las gordas, las enanas, las flacas, las viejas, las jóvenes, no menores, pero me gustan todas y, ¿se merece Sofía que yo la cague así y que le tenga lástima?’”.

“Lo mejor que podés hacer es separarte”, sentenció Carmen en la charla con Cirio.