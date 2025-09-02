La forma en que Federico Bal fue descubierto en plena infidelidad a comienzos de 2023 por Sofía Aldrey marcó un hito, y la empresaria todavía carga con el karma del escándalo del lavarropas inteligente que deschavó que el actor había puesto sábanas en plena madrugada...

“El otro día puse que vendía la heladera porque no tenía wifi.... La vio un montón de gente”, contó entre risas.

Entonces aclaró: “Por suerte la vendí, pero todos me preguntaban y nadie la compraba”.

“Se ve que se quedaron con miedo de las cosas con Wifi... No sé”, remató.

EL NUEVO AMOR DE SOFÍA ALDREY Y EL PALITO A FEDE BAL

En pareja con el empresario Nacho Vivas desde hace poco más de un año, Sofía Aldrey halagó su pareja: “Es un amor, estoy re enamorada”.

Nacho VIvas y Sofía Aldrey. (Foto: @sofialdrey)

“Estamos conviviendo a full, y siempre hay planes de casamiento”, continuó.

Ahí castigó a Fede Bal por contraste: “Recontra tengo ganas de ser mamá. Es un tema charlado ya. Cuando empezás una pareja en serio con alguien es algo que charlás un poco".

Nacho VIvas y Sofía Aldrey. (Foto: @sofialdrey)

“Yo creo que todo lo que pasa, pasa por algo. Como que si no hubiese vivido todo lo que viví, no estaría hoy como estoy, no lo hubiese conocido a Nacho...“, cerró Sofía Aldrey.