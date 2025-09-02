A dos años y medio de separarse escandalosamente de Fede Bal, Sofía Aldrey no solo está felizmente en pareja con Nacho, sino que opinó picante del romance que su ex está viviendo con Evelyn Botto.
Como si fuera poco, la maquilladora afirmó que no guarda un buen recuerdo de Bal. “Fue alguien que me dañó”, le dijo al notero de LAM.
“Estoy muy bien, de novia con Nacho hace un año. Es un amor. Estoy re enamorada y conviviendo”, le dijo Aldrey a Santiago Riva Roy para el programa de Ángel de Brito.
Consultada por la maternidad, agregó: “Tengo ganas de ser mamá. Es un tema charlado. Cuando empezás una pareja en serio con alguien es un tema que charlás un poco”.
CÓMO RECUERDA SOFÍA ALFREY SU NOVIAZGO CON FEDE BAL
“No tengo relación con él. Nunca me lo encontré de vuelta. Creo que una vez y nunca más nos vimos”, le dijo Sofía al notero.
“¿Qué sentimientos te quedaron por él? ¿Fue alguien que te dañó?”, le retrucó el cronista, y Aldrey asintió sin dudar: “Sí, sí, pero cada uno tiene su propia experiencia con cada persona. Por ahí con otras personas tiene otras versiones”.
“Ahora está con Evelyn Botto”, le comentó Riva Roy con picardía.
En el mismo tono, pero más filosa, la ex de Fede Bal contestó: “Ella siempre lo persiguió. Esto viene de cuando él se rompió el brazo en Río de Janeiro... Yo jamás estaría con alguien que esté en pareja. No se me cruza por la cabeza”.
“Igual, él no necesita que lo busquen tanto, el encuentra abajo de las piedras”, finalizó Sofía Aldrey, picantísima con Bal y Botto.
