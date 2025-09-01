La cita que Evelyn Botto tuvo el fin de semana con Federico Bal parecía haber quedado en la intimidad de la incipiente pareja, pero Nacho Elizalde mandó al frente a la conductora de Tapados de Laburo.

“Vos sos la traición hecha patas”, acusó Evelyn en Olga indignada por la indiscreción de su compañero de panel, quien deschavó que había ido a ver Rocky con el hijo de Carmen Barbieri.

Y como Botto insistía protestarle a su amigo, Nacho hizo jocosa referencia al mote que le puso Nicolás Occhiato: “Estoy acostumbrado a que me digan traidor”.

Evelyn Botto.

Entre evasivas y la complicidad de Paula Chaves para agotar los cinco minutos que tenían para hablar del tema en el programa, como parte de un segmento especial, la morocha se deshizo en halagos para Nicolás Vázquez.

QUÉ DIJO EVELYN BOTTO SOBRE FEDERICO BAL

“Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije de ir”, reconoció la mujer de armas tomar.

Luego, Evelyn comentó que Fede fue quien más y mejores consejos le había dado para componer su personaje de Úrsula en La Sirenita, el musical: “Hablamos, sabe mucho de teatro, es muy nerd”.

Federico Bal.

“Me cae bien, es muy piola, tenemos mucha charla interesante”, continuó.

“Fue una gran salida y quizá lo vuelva a invitar para ir al teatro porque es muy buen compañero, sabe mucho. (...) Me pasó a buscar”, enfatizó.

Evelyn Botto.

“Después comimos, me dejó en mi casa y no bajó...”, explicó Evelyn Botto, aunque no quiso precisar si hubo besos o tuvo sexo con Fede Bal.

“Somos personas adultas responsables. No hay nada más”, cerró.