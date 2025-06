El estreno de prensa de La Sirenita, el musical, llevó a casi 3.200 personas a disfrutar del espectáculo que protagoniza Albana Fuentes como Ariel, pero Evelyn Botto fue ovacionada de pie por su magnífica interpretación de Úrsula, la mala malísima de la historia.

Y días antes de colmar el Gran Rex con la producción de MP, Ozono producciones y Los Rottemberg, la talentosa artista había hablado con Ciudad sobre el personaje de Disney que definió como “mega villana”.

“Ella te engaña por el maquillaje, por la puesta, porque es encantadora, porque tiene mucha pose y a cosas con las manos, pero es malísima. Y tiene sus razones. No las estoy justificando, pero tiene muy claro que quiere conquistar los mares y vengarse de su hermano Tritón. Entonces, congenia un plan y en el medio te baila y hace cosas, pero es pésima”.

Evelyn Botto habló sobre su rol de Úrsula en La Sirenita con Ciudad.

-¿Te es más fácil hacer una obra de teatro sobre una película que seguramente habrás visto de chica y más de una vez?

-No la vi tanto de chica. Yo me enganché a reverla y a hacer toda mi investigación ahora de grande, pero siento que la referencia de la película es muy clara.

Entonces, a partir de ahí, podés construir un montón. Es tan rico lo que te ofrece la Úrsula original... hay referencias de ella. Después está el desafío de hacer mi propia Úrsula.

-¿Cómo llegás a no desafinar ni agitarte?

-Estamos aprendiendo. Es un equipazo. Marcelo Caballero es mi director de actores y Sebastián Mazzoni es mi coach vocal.

El video de Evelyn Botto y su transformación en Úrsula para La Sirenita.

Cuando trabajás con un equipo en el que cada uno hace espectacular lo que le toca, de golpe no te queda más que aprender.

Y a mí me encanta aprender. Yo vine con mi mochilita de herramientas y me dijeron, “vamos a agregar esto”.

-Lo que se ve sobre el escenario es maravilloso...

-Veo también mi proceso personal de cómo arranqué a lo que está pasando ahora y lo que falta, porque todavía nos quedan unas semanas de ensayo y es espectacular.

Me encanta el desafío de moverme, bailar, cantar al mismo tiempo, cortar y tener que hablar. Es muy divertido de hacer.

Evelyn Botto. (Foto: @evelynbotto)

-¿Ya empezaste a ensayar con el traje y haciendo la coreografía?

-No. De hecho, es el desafío más grande que tienen las chicas de vestuario y los chicos, porque son 15 personas más o menos en vestuario.

Pasamos por la parte de abajo de los tentáculos, hubo una primera prueba. Hubo una segunda prueba que es la que vieron en las fotos, que es bárbara, pero no pasa por ningún lado. No pasa ni por una trampa, no pasa por las patas del escenario.

Evelyn Botto con José María Listorti, ambos caracterizados para La Sirenita.

Todo tiene complejidad, es maravilloso. Hicimos la prueba y va a ser increíble.

-¿Cómo es trabajar con José María Listorti y Oslvaldo Laport?

-Listorti es muy gracioso, es un aparato. Y Laport es un señor actor, y me pongo de pie. Porque tengo una escena con él y ¡me parece increíble estar haciendo una escena con Osvaldo Laport! ¡Es la televisión argentina!

Después cuando lo veo actuar digo, “claro”... no sé cómo explicarte, pero es muy emocionante tenerlo tan de cerca y verlo hacer este rol tan bien.

Evelyn Botto con Osvaldo Laport, ambos caracterizados para La Sirenita.

-¿Admirás también al resto del elenco?

-Yo sé que muchos no la conocen a Albana Fuentes, que es la sirenita, pero se van a enamorar cuando la vean en persona. Ahí entendés por qué tiene el papel, porque es muy talentosa.

Evelyn Botto con el elenco de La Sirenita. (Foto: @evelynbotto)

Está Pablo Turturiello que también hace algo espectacular, y el ensamble. Van a ver atrás bailarines que cantan y actúan. Yo estoy fascinada con el nivel de talento del show, así que muy contenta.

-¿Lograste complicidad con Albana fuera de los ensayos?

-Ahora nos estamos juntando porque estamos enamoradas de estar haciendo esto, y creo que hay una admiración mutua. Nos gusta compartir y hay algo lindo de que vayan la Sirenita y Úrsula juntas a lugares, parece muy gracioso.

Evelyn Botto y Pablo Turturiello. (Foto: @evelynbotto)

Hablamos mucho de lo que nos pasa, estamos todo el tiempo con ganas de llorar, todo el tiempo. Es muy emocionante estar en algo así y que seas vos la persona que hayan elegido para hacer ese rol. Entonces lo querés hacer bien y compartimos las mismas emociones.

- ¿En qué trabajo te sentís más plena? ¿En Olga o en La Sirenita?

-Yo ahora me siento plena, al ciento por ciento. Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y todas son re distintas. No podría decirte.

Evelyn Botto y Albana Fuentes. (Foto: @evelynbotto)

Estoy un poco pasada, la verdad, porque quiero hacer todo. Igual yo estoy acostumbrada a trabajar muchísimo desde los 18. Nunca tuve una vida tranquila, entonces hago el streaming, hago esto... El día que se me duerma la mitad de la cara te digo, ahora estoy plenísima todo el tiempo.

“El día que se me duerma la mitad de la cara te digo, ahora estoy plenísima todo el tiempo”. Evelyn Botto.

- El primer fin de semana con tres funciones...

-Todo el mundo me está diciendo lo mismo, no quiero ni pensarlo, pero ya he hecho tres funciones en otras obras, y será sacarme los tentáculos, sentarme un rato y esperar así con un ventiladorcito para que no se me corra el maquillaje. Va a estar todo bien.

Video y edición: Fernando Halperín.