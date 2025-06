La construcción del personaje que Osvaldo Laport (68) hace del Rey Tritón para que el padre de La Sirenita en el musical sea tierno y no un temible monstruo es ladrillo a ladrillo, y lo denotó el generoso gesto que tuvo de sumar a Nahuel Adhami a la entrevista con Ciudad: “Lo que hace es extraordinario, de verdad”.

Después de haber “espiado por la mirilla”, como bien definió Carlos Rottemberg al ensayo de cuatro cuadros del show que la compañía hizo ante la prensa en la previa al estreno, los actores compartieron los secretos de la mega producción que debuta el jueves 5 de junio en el Gran Rex, y que finalizará a principios de agosto.

“Estoy conmovido por esta oportunidad en esta etapa de mi vida, de estar no solamente bajo el marco de Disney, sino con tres productoras importantísimas como Ozono, los Rottenberg y MP, en una comedia musical infantil. Estoy y aprendiendo de las nuevas generaciones, aprovechando esta oportunidad de evolucionar, seguir creciendo y aprendiendo de ellos”, enfatizó Laport a bcon genuina humildad.

Osvaldo Laport caracterizado de Tritón en La Sirenita, el musical.

Entonces, el joven talento se presentó: “Mi personaje se llama Scuttle, es la gaviota fanática de los objetos humanos, que le presenta todos esos objetos a Ariel. Y tenemos un cuadro ahí que la pasamos bomba”.

-Osvaldo, ¿sos un rey tritón recio?

-No, no, salgamos de ahí La estoy peleando porque creo que es una buena oportunidad para esta bregada por una sociedad más inclusiva. Tengo la oportunidad de contarle al público que esta versión de La Sirenita es más sensible. O sea, los enojos del papá de La Sirenita tienen un porqué y mi intención es llegar a esa ternura.

Así es el traje de Tritón que Osvaldo Laport usa en La Sirenita, el musical.

-¿Cuesta mucho lograr ese temperamento?

-La estoy peleando. Porque el personaje de Tritón de por sí es muy rígido y no quiero que los niños en la butaca se asusten y le oculten cosas a sus padres en la vida real, con tantas tentaciones que estamos viviendo hoy, virtuales y todo lo que sea.

Creo que es una buena oportunidad. Ya encontré las razones de los enojos. Ahora tengo que transitarlo.

“La estoy peleando. Porque el personaje de Tritón de por sí es muy rígido y no quiero que los niños en la butaca se asusten y le oculten cosas a sus padres en la vida real, con tantas tentaciones que estamos viviendo hoy, virtuales y todo lo que sea“. Osvaldo Laport

-¿Por qué Tritón se enoja tanto con tantos personajes?

-El enojo con la hija es porque es la menor, y porque verdaderamente Tritón cree que la especie humana está en contra de la especie subacuática. Y el enojo con Sebastián (José María Listorti), el cangrejo, es porque le confió a su hija Ariel.

Y el enojo con su hermana Úrsula (Evelyn Botto) es porque verdaderamente está en peligro de la existencia de su reino.

Nahuel Adhami y Osvaldo Laport de La Sirenita, el musical, con Ciudad.

Ahora, cuando descubre que verdaderamente se equivocó en esta desconfianza con los seres humanos, es ahí donde también es el mensaje: Tritón también se equivoca.

-¿Tuviste oportunidad de ver las películas de La Sirenita?

-Obviamente vi la original. Vi también la última de Javier Bardem. Y obviamente crecí con mi hija viéndolas.

LA INFLUENCIA DE VIVIANA SAEZ Y JAZMÍN LAPORT, Y LA GRAN OPORTUNIDAD DE OSVALDO

- Yo vengo de un pueblo muy pequeño. No tenía noción de todo esto. No había televisión donde yo vivía. Y tampoco teníamos televisión nosotros.

Osvaldo Laport, Jazmín Laport y VIviana Saez. (Foto: @osvaldolaportok)

Entonces, cuando descubrí La Sirenita a través de mi hija, fueron Jazmín y mi mujer quienes me empujaron a que hoy esté acá. No porque estuviera con dudas, sino porque ellas también decían “¡tenés que hacerlo!“.

Más allá de que sentía que era la oportunidad en esta etapa de mi vida. Porque también Tritón es un personaje atípico dentro de mi carrera como profesional.

“Cuando descubrí La Sirenita a través de mi hija, fueron Jazmín y mi mujer quienes me empujaron a que hoy esté acá. No porque estuviera con dudas, sino porque ellas también decían “¡tenés que hacerlo!“. Osvaldo Laport

Todos mis personajes han sido atípicos. Un Guevara, un Catriel, un Gitano, bueno, tantos otros. Así que este es un privilegio más.

EL SECRETO DE NAHUEL ADHAMI PARA CANTAR SIN AGITARSE EN LA SIRENITA

“Hago entrenamiento vocal, sí. Estudio canto desde muy chico. También corro en la cinta y canto en simultáneo. Manejo el aire”, reveló Nahuel.

Nahuel Adhami es la gaviota Scuttle en La Sirenita, el musical.

Dato que asombró a Laport: “¿Cantás en la cinta decís? ¡Guau! Tengo que hacer eso".

“Es que no se podría. Es un entrenamiento que tenés que hacerlo para llegar bien con el aire, con la canción”.

EL DESAFÍO ACTORAL Y FÍSICO DE OSVALDO LAPORT EN LA SIRENITA

-Osvaldo, ¿es el personaje más complejo que te tocó crear? Por el maquillaje, el traje, la producción...

-No saben lo que pesa la cola de Laport, ja. No la mía, sino la de Tritón. Ja. No me quiero imaginar las tres funciones con eso encargado.

Sí, ese es uno de los personajes más complejos también por el grado de exposición. Lo que tiene el teatro es la posibilidad del crecimiento función a función, pero no quiero llegar a eso.

Osvaldo Laport, Hugo Arana, Victor Laplace y Osvaldo Laport habían protagonizado Rotos de Amor en el verano de 2020. (Foto: TN.com.ar)

Yo tuve la experiencia de hacer siete temporadas de Rotos de Amor con Pepe Soriano, que lamentablemente ya no lo tenemos, con Huguito Arana, que tampoco está, con Víctor Laplace, que por suerte está con nosotros.

Y si bien es hermoso que te suceda eso, que es la última función de la séptima temporada, termina la función y salís del escenario y decís, “guau, ahora ahora entendí por qué estoy diciendo tal cosa”, es tremendo.

Como actor es maravilloso esa posibilidad de ir encontrando y encontrando todo el tiempo. Yo quiero que todo eso suceda en este mes que me queda para el estreno.