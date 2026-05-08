Después de dos fines de semana alejada de la televisión por un cuadro gripal, Mirtha Legrand regresó este viernes a los estudios de eltrece para grabar una nueva emisión de La noche de Mirtha.

La diva reapareció sonriente, elegante y de muy buen ánimo, en un regreso que generó alivio y entusiasmo entre sus seguidores.

La conductora había suspendido sus tradicionales “mesazas” luego de presentar síntomas de gripe y por recomendación médica decidió priorizar el descanso.

Durante su ausencia, el programa quedó temporalmente fuera del aire y despertó preocupación entre el público, que siguió de cerca las novedades sobre su salud.

Ahora, completamente recuperada, Mirtha volvió al canal acompañada por su histórico equipo y se mostró feliz de reencontrarse con el estudio y las cámaras.

Las fotos del regreso que emocionaron a sus fans

Las imágenes de Mirtha Legrand en el canal rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde sus seguidores celebraron verla nuevamente activa y con energía.

Mirtha Legrand. Foto: Movilpress

Vestida con un elegante conjunto y fiel a su estilo, la conductora volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas y vigentes de la televisión argentina. Su regreso también reactivó la expectativa por conocer quiénes serán los invitados de esta nueva “mesaza”.

Mirtha Legrand. Foto: Movilpress

Mirtha Legrand. Foto: Movilpress

Cómo fue el regreso de Mirtha Legrand a eltrece

La vuelta de la legendaria conductora se produjo este viernes en los estudios de eltrece, donde grabará una nueva edición de La noche de Mirtha. Su regreso era uno de los temas más comentados de la televisión argentina luego de que se ausentara durante dos fines de semana consecutivos.

Si bien atravesó un cuadro gripal que la obligó a hacer una pausa, desde su entorno llevaron tranquilidad y remarcaron que se trató de una decisión preventiva para que pudiera recuperarse correctamente.

Con su regreso, la “Chiqui” retoma uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina y vuelve a ocupar su lugar al frente de las clásicas cenas que reúnen a figuras del espectáculo, la política y la actualidad.