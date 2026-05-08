Dyango vuelve a emocionar a varias generaciones con el lanzamiento de una nueva versión de “Hoy he empezado a quererte otra vez”, esta vez junto al artista uruguayo Lucas Sugo.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y forma parte de “Su amigo Dyango, Vol. 2”, el nuevo proyecto discográfico del icónico intérprete romántico.

El tema reinterpreta uno de los grandes clásicos de la balada en una versión renovada que combina la intensidad vocal característica de Dyango con el estilo cálido y popular de Lucas Sugo.

Foto: prensa Dyango

El resultado es una colaboración atravesada por la nostalgia, el amor y un sonido más contemporáneo que acerca la canción a nuevas audiencias.

Cómo es la nueva versión de “Hoy he empezado a quererte otra vez”

La canción mantiene intacta la esencia emocional del clásico original, centrado en un amor que vuelve a surgir, pero suma nuevos matices gracias al encuentro artístico entre ambos músicos.

Foto: prensa Dyango

El lanzamiento funciona además como un puente generacional: mientras Dyango representa una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español, Lucas Sugo aporta cercanía con el público popular latinoamericano y una sensibilidad moderna.

Con esta colaboración, Dyango reafirma la vigencia de un repertorio que atraviesa décadas y sigue conectando con el público desde la emoción y las historias de amor.

Cómo será “Su amigo Dyango, Vol. 2”

El nuevo álbum forma parte de la saga “Su amigo Dyango”, un proyecto en el que el cantante revisita sus grandes éxitos acompañado por artistas invitados de distintos países de Latinoamérica.

En este segundo volumen participarán figuras como Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Américo y La Sonora Santanera, entre otros.

El primer adelanto del disco fue “Querer y perder”, una reversión realizada junto a Campedrinos que marcó el inicio de esta nueva etapa artística enfocada en la amistad, la admiración y el intercambio musical entre generaciones y estilos.

Dyango vuelve a la Argentina con una gira nacional

Luego de una exitosa gira por Latinoamérica en 2025, Dyango regresará al país con el tour “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…”, que incluirá una extensa serie de conciertos por Argentina.

El show principal en Buenos Aires será el próximo 4 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde el artista ya había agotado tres funciones el año pasado.

La gira también pasará por ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Mar del Plata y Montevideo, entre otras.

Fechas de la gira 2026 de Dyango

23 de mayo — Barranquilla, Colombia

29 de mayo — Cali, Colombia

30 de mayo — Medellín, Colombia

4 de junio — Lima, Perú

6 de junio — Santiago, Chile

13 de junio — Santo Domingo, República Dominicana

4 de octubre — Buenos Aires, Argentina

9 de octubre — Junín, Argentina

11 de octubre — Mar del Plata, Argentina

16 de octubre — Rosario, Argentina

18 de octubre — Mendoza, Argentina

24 de octubre — Córdoba, Argentina

29 de octubre — Salta, Argentina

31 de octubre — Tucumán, Argentina

3 de noviembre — Montevideo, Uruguay

6 de noviembre — Buenos Aires, Argentina

7 de noviembre — Ituzaingó, Argentina

10 de noviembre — La Rioja, Argentina

Las entradas para el show en el Gran Rex ya se encuentran a la venta.