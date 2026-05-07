Después de un 2025 marcado por la celebración de sus 20 años de carrera, El Mató a un Policía Motorizado anunció su esperado regreso al Movistar Arena con un show que promete recorrer todos los clásicos de su discografía.

La banda liderada por Santiago Motorizado se presentará el próximo 19 de septiembre en Buenos Aires, en una noche especial que llegará después de haber agotado el mismo estadio en 2024 con la gira de Súper Terror frente a más de 15 mil personas.

Cuándo salen a la venta las entradas para El Mató a un Policía Motorizado

Las entradas para el recital estarán disponibles a través de Movistar Arena Argentina.

La preventa exclusiva para clientes Banco Galicia, con 6 cuotas sin interés, comenzará el viernes 8 de mayo a las 10 hs. Por su parte, la venta general se habilitará ese mismo día a las 17 hs.

El Mató a un Policía Motorizado llega tras una gira internacional histórica

El anuncio del regreso al Movistar Arena llega luego de uno de los años más importantes en la historia internacional del grupo. Durante 2025, la banda realizó conciertos masivos en ciudades como Ciudad de México, Madrid y Barcelona, además de presentarse en festivales de gran convocatoria como Vive Latino, Fauna Primavera y Rock al Parque.

Foto: prensa Él Mató

También llevaron su música a distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Chicago y Philadelphia, consolidando el fenómeno internacional que construyeron en las últimas dos décadas.

En paralelo, Santiago Motorizado atravesó una intensa gira solista con más de 30 shows que incluyeron destinos de Europa, México, Australia y Japón.

De La Plata al mundo: el fenómeno de El Mató a un Policía Motorizado

Formada en La Plata en 2003, El Mató a un Policía Motorizado se convirtió con el paso de los años en una de las bandas más influyentes del rock en español.

Su discografía fue editada en distintos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, mientras que sus giras los llevaron a escenarios emblemáticos y festivales internacionales como Primavera Sound y Lollapalooza.

Entre sus reconocimientos más importantes se destacan el Latin Grammy 2022 a Mejor Álbum de Rock por Unas Vacaciones Raras y el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock. Además, en 2026 fueron nominados a Mejor Álbum Grupo de Rock por Sesión 20° Aniversario.

Actualmente, la formación está integrada por Santiago Barrionuevo (Santiago Motorizado), Guillermo Ruiz Díaz (Doctora Muerte), Manuel Sánchez Viamonte (Pantro Putö), Gustavo Monsalvo (Niño Elefante) y Agustín Spassoff (Afloyd).