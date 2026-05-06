La escena del pop argentino suma una nueva colaboración para escuchar en loop. Juli Obregón presentó “Ojos tristes”, un tema junto a FAQU que explora las relaciones inconclusas, las palabras que quedaron pendientes y la posibilidad de volver a intentarlo.

La canción, escrita e interpretada originalmente por FAQU, encuentra en la voz de Juli una nueva dimensión emocional. La química artística entre ambos se traduce en una interpretación honesta y cercana, donde las voces dialogan desde la vulnerabilidad y construyen una narrativa cargada de melancolía y deseo.

Con una letra atravesada por la nostalgia y los vínculos que dejan huella, “Ojos tristes” conecta con una experiencia universal: esa sensación de que todavía queda algo por resolver entre dos personas.

Un videoclip con estética retro y espíritu noventoso

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip que potencia el universo sensible de la canción. Inspirado en registros caseros tipo handycam y en la estética de los años 90, el video mezcla elegancia, espontaneidad y un aire nostálgico que remite a los recuerdos grabados en cinta.

La propuesta visual busca transmitir cercanía e intimidad, mostrando momentos simples y emotivos que refuerzan el concepto de la canción. Con una fotografía cálida y detalles vintage, “Ojos tristes” construye una experiencia audiovisual donde imagen y sonido se complementan a la perfección.

Juli Obregón, una de las artistas emergentes del pop argentino

El estreno de “Ojos tristes” llega en un momento clave para Juli Obregón. La cantante ya supera los 200 mil oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 50 millones de reproducciones multiplataforma, consolidándose como una de las nuevas voces del pop nacional con mayor proyección.

Foto: prensa Juli Obregón

Además, recientemente fue destacada por Rolling Stone en Español como una de las “Artist to Watch 2026”, reconocimiento que confirma el crecimiento sostenido de su carrera y el interés que genera dentro de la nueva escena musical latina.

Con este lanzamiento junto a FAQU, Juli Obregón reafirma su identidad artística y apuesta por canciones atravesadas por la emoción, la sensibilidad y las historias con las que resulta fácil identificarse.