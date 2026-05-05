El fenómeno global Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina y la noticia ya desató una verdadera locura entre los fans. Con la preventa agotándose en tiempo récord, la venta general ya está disponible y promete repetir el mismo furor.

El show será el próximo 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el artista británico presentará su nueva gira, el “Loop Tour”, un espectáculo que recorre todos sus grandes hits y celebra su particular forma de hacer música en vivo.

Un regreso muy esperado por los fans argentinos

Después de conquistar al público en sus visitas anteriores, Sheeran vuelve con una propuesta que pone el foco en su esencia: loops en vivo, cercanía con el público y un repertorio cargado de emociones.

Canciones como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud prometen ser parte de una noche inolvidable.

La expectativa es alta: la preventa “voló” en cuestión de horas y todo indica que las entradas generales seguirán el mismo camino.

Foto: prensa Ed Sheeran

Cómo comprar entradas para Ed Sheeran en Argentina

Las entradas ya se pueden adquirir de forma exclusiva a través de la plataforma oficial Livepass.

Además, hay beneficios especiales para quienes quieran financiar su compra:

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Desde la productora Move Concerts recomiendan no demorar la compra, ya que la demanda es altísima y el show podría agotarse rápidamente.

Los precios para las entradas de Ed Sheeran. Foto: prensa

“Loop Tour”: una experiencia musical única

El “Loop Tour” no es un recital más. Se trata de una propuesta donde Ed Sheeran construye sus canciones en tiempo real utilizando loops, logrando un sonido completo sin necesidad de una banda tradicional. Esta dinámica, que ya es su sello distintivo, convierte cada show en una experiencia íntima y a la vez multitudinaria.

Para miles de fans argentinos, este regreso significa mucho más que un concierto: es la oportunidad de volver a conectar con canciones que marcaron momentos clave de sus vidas.

Con una fecha confirmada, entradas en venta y una expectativa en aumento, todo indica que noviembre será el mes en que Buenos Aires vuelva a rendirse ante uno de los artistas más queridos del mundo.