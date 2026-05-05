En las últimas horas, Zulemita Menem encendió las alarmas entre sus seguidores al publicar fotos desde la habitación de un sanatorio. La hija del expresidente Carlos Menem se mostró con la pierna izquierda vendada hasta la rodilla y usando un andador, lo que generó preocupación por su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Zulemita compartió imágenes en las que se la ve con un pijama hospitalario y acompañada por una mujer. “Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas”, escribió, intentando ponerle un poco de humor a la situación.

Zulemita Menem (Foto: Instagram @zulemamenem)

En otra historia, agregó: “Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones”, dando a entender que la internación estaría relacionada con una lesión deportiva.

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Sin embargo, Zulemita no dio detalles sobre el motivo de su internación ni sobre cómo se produjo la lesión, lo que desató una ola de especulaciones y preguntas entre sus seguidores.

Zulemita Menem (Foto: Instagram @zulemamenem)

A pesar de la incertidumbre, Zulemita dejó en claro que se encuentra acompañada y en proceso de recuperación. “Estoy bien, gracias por los mensajes”.

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