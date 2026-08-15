Basta con reunir durante un fin de semana a una familia atravesada por secretos, resentimientos y una tragedia que nadie consiguió superar para que una fiesta se transforme en algo muy diferente. Esa incomodidad es precisamente el motor de La boda de Rachel, una de las películas menos conocidas y más elogiadas de Anne Hathaway.

Estrenada en 2008 y dirigida por Jonathan Demme, responsable de El silencio de los inocentes, la película dura 1 hora y 53 minutos y ahora puede verse en Netflix, donde está siendo redescubierta por una nueva generación.

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La actuación de la protagonista le consiguió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz y ayudó a modificar la percepción sobre una intérprete que hasta entonces estaba fuertemente asociada a títulos como El diario de la princesa y El diablo viste a la moda.

De qué trata La boda de Rachel

La protagonista es Kym, una joven que lleva años entrando y saliendo de centros de rehabilitación por sus problemas de adicción. Cuando su hermana mayor Rachel está a punto de casarse, obtiene un permiso para abandonar temporalmente el tratamiento y regresar a la casa familiar.

Lo que debería ser un reencuentro feliz comienza a revelar rápidamente viejas heridas.

La boda de Rachel dura 1 hora y 53 minutos y ahora puede verse en Netflix.

Kym necesita atención, carga con sentimientos de culpa y mantiene una relación complicada con distintos integrantes de su familia. Rachel, mientras tanto, intenta disfrutar de uno de los momentos más importantes de su vida sin permitir que los problemas de su hermana vuelvan a ocuparlo todo.

El tráiler de la película La Boda de Rachel.

A medida que avanzan los preparativos de la boda, las conversaciones cotidianas dejan al descubierto resentimientos acumulados durante años y, sobre todo, una tragedia familiar que continúa condicionando a todos.

Una Anne Hathaway muy diferente

Uno de los mayores atractivos de La boda de Rachel es ver a Hathaway completamente alejada del registro que había definido buena parte de sus primeros años en Hollywood.

Kym puede resultar vulnerable y divertida en un momento, pero egoísta, incómoda y destructiva al siguiente. La película tampoco intenta convertirla fácilmente en víctima ni ofrecer respuestas simples sobre sus problemas.

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Para reforzar esa sensación, Demme adoptó una puesta en escena cercana al documental. La cámara se mueve entre los invitados, las conversaciones se superponen y muchas escenas transmiten la impresión de estar observando una verdadera reunión familiar en lugar de una ficción cuidadosamente coreografiada.

El drama familiar que la crítica convirtió en una joya

Aunque nunca alcanzó la popularidad de otros títulos, La boda de Rachel consiguió una recepción crítica extraordinaria.

Uno de los aspectos más celebrados fue precisamente su capacidad para retratar una familia imperfecta sin dividir a sus integrantes entre buenos y malos.

La adicción, la culpa, el duelo, los celos entre hermanas y la dificultad de perdonar aparecen atravesados por momentos de humor y afecto.

La protagonista es Kym, una joven que lleva años entrando y saliendo de centros de rehabilitación por sus problemas de adicción.

También hubo elogios prácticamente unánimes sobre la transformación de Hathaway en Kym, considerada un punto de inflexión en su carrera.

Cómo es el reparto de La boda de Rachel