Para miles de chicos argentinos, llegar a Primera puede representar mucho más que cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. También puede significar la oportunidad de cambiar para siempre la situación económica de sus familias. Y ese universo es el que explora Un crack, la película argentina protagonizada por Christian Sancho.

Dirigida por Jorge Piwowarski y disponible en Prime Video, tiene una duración de aproximadamente una hora y media y utiliza al fútbol como escenario para contar una historia sobre ambición, oportunidades y los riesgos que rodean a las jóvenes promesas.

// La película con Benjamín Vicuña y Celeste Cid que es muy recomendada entre las parejas jóvenes

El film se mete especialmente en el negocio que existe detrás de aquellos chicos que sueñan con convertirse en profesionales.

De qué trata Un crack

La historia gira alrededor de Diego Lamote, un representante de futbolistas que atraviesa una situación complicada y necesita encontrar un jugador capaz de devolverlo a los primeros planos.

La oportunidad aparece cuando descubre a Sebastián, un adolescente de origen humilde con condiciones extraordinarias para jugar al fútbol.

El film Un crack no está construido únicamente para quienes siguen el deporte.

Diego entiende rápidamente lo que tiene delante. Si consigue manejar correctamente la carrera del chico, Sebastián podría convertirse en una figura y él podría concretar el gran negocio que necesita.

Pero el joven también carga con las expectativas de su familia y de quienes lo rodean. El fútbol deja entonces de ser únicamente un juego para transformarse en una posibilidad de ascenso económico y social.

El tráiler de la película Un Crack.

A medida que el representante comienza a acercarse al adolescente, la película expone las tensiones que aparecen cuando el talento de un menor empieza a tener un precio.

El negocio detrás del sueño de llegar a Primera

Uno de los aspectos más interesantes de Un crack es que utiliza un fenómeno profundamente arraigado en la cultura argentina.

En clubes grandes y pequeños, miles de chicos entrenan desde muy jóvenes con la esperanza de convertirse algún día en profesionales. Sólo una pequeña parte lo consigue, pero alrededor de esa posibilidad se mueve una estructura en la que participan clubes, representantes, captadores y familias.

La película observa justamente ese territorio, donde puede resultar difícil establecer en qué momento termina el acompañamiento de una promesa y comienza la explotación de sus expectativas.

Fútbol y ambición en un drama bien argentino

El film Un crack no está construido únicamente para quienes siguen el deporte. El verdadero conflicto aparece alrededor de la ambición y las decisiones que los adultos toman sobre el futuro de un adolescente.

// Con Facundo Arana: combina ficción con una dura realidad y se puede revivir en Amazon Prime Video

La crítica destacó precisamente esa intención de utilizar al fútbol como vehículo para hablar de un problema más amplio.

La película se aleja de la épica deportiva tradicional: aquí no importa tanto ganar un campeonato o convertir el gol decisivo, sino aquello que sucede fuera de la cancha.

En Un crack, Christian Sancho interpreta a Diego Lamote, un representante de futbolistas.

También hay una mirada sobre las diferencias sociales y sobre el peso que puede caer sobre un chico cuando su talento comienza a ser visto como la oportunidad económica de toda una familia.

Cómo es el reparto de Un crack