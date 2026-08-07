Hubo un tiempo en que las grandes ficciones de la televisión argentina podían instalar una problemática social en millones de hogares. Vidas robadas fue uno de los ejemplos más contundentes: comenzó como una historia de amor, crimen y suspenso, pero rápidamente puso en primer plano una realidad mucho más difícil de mirar, la trata de personas con fines de explotación sexual.

Estrenada por Telefe en marzo de 2008, la tira protagonizada por Facundo Arana puede revivirse actualmente en Amazon Prime Video. La producción tuvo 130 capítulos en su emisión original —algunas plataformas contabilizan los episodios de manera diferente—, con entregas cercanas a una hora, y convirtió una problemática que hasta entonces tenía poca presencia en la ficción abierta en el centro de su argumento.

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Escrita por Marcelo Camaño y Guillermo Salmerón, la novela consiguió combinar los elementos tradicionales del género con una trama policial que se volvía cada vez más oscura.

Y su impacto terminó trascendiendo la pantalla: el último capítulo fue proyectado ante el público en un colmado Teatro Ópera y alcanzó picos de 35 puntos de rating.

De qué trata Vidas robadas

La historia tiene como protagonista a Bautista Amaya, un antropólogo forense cuya vida cambia cuando queda involucrado en la investigación de una poderosa organización dedicada a la trata de personas.

Vidas robadas fue un boom de la televisión argentina, en el prime time.

En ese camino conoce y se enamora de Ana Monserrat, sin imaginar que el padre de ella, el poderoso empresario Astor Monserrat, esconde una faceta siniestra y está relacionado con la organización criminal que Bautista intenta desarticular.

Paralelamente aparece Rosario Soler, una madre desesperada por encontrar a su hija Juliana después de que la joven desaparece y cae en manos de una red de explotación sexual. Su búsqueda termina conectándose con la investigación de Bautista y transforma la ficción en una denuncia sobre un delito que ocurre fuera de la pantalla.

Una ficción atravesada por una dura realidad argentina

Uno de los motivos por los que Vidas robadas quedó en la memoria fue precisamente su decisión de hablar de la trata de personas en horario central.

La ficción estuvo fuertemente asociada al caso de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en 2002, y a la lucha de su madre, Susana Trimarco, quien se convirtió en una referente contra las redes de trata.

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Frente al público reunido en el teatro, los actores aprovecharon la despedida para reclamar justicia. Facundo Arana fue contundente al dimensionar hasta dónde había podido llegar la ficción: “Nosotros sólo pudimos contar el diez por ciento de la realidad, porque es muy terrible”.

Vidas robadas quedó en la memoria por hablar de la trata de personas en horario central.

La repercusión también se reflejó en los números. La emisión final llegó a superar los 30 puntos y tuvo picos de 35, un cierre excepcional para una historia que había conseguido combinar melodrama, thriller y compromiso social.

Cómo es el reparto de Vidas robadas