“Mi camino es amarte” es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz González. Se estrenó en noviembre de 2022 y está protagonizada por Susana González y Gabriel Soto. Ciudad Magazine la estrena el 11 de agosto a las 15.30 hs.

De qué trata “Mi camino es amarte”

La historia sigue a Guillermo Santos Pérez, un camionero que descubre que tiene una hija y decide acercarse a ella.

“Mi camino es amarte”

En el camino conoce a Daniela Gallardo, su madre adoptiva, y entre ambos comienza a surgir una historia de amor atravesada por secretos, conflictos familiares y decisiones difíciles.

Reparto de “Mi camino es amarte”

Susana González: Daniela Gallardo

Gabriel Soto: Guillermo “Memo” Santos Pérez

Mark Tacher: Fausto Beltrán

Ximena Herrera: Karen Zambrano

Sara Corrales: Úrsula Hernández

Mónika Sánchez: Amparo Santos Pérez

Sergio Reynoso: Humberto Santos

Leonardo Daniel: Eugenio Zambrano

Fabián Robles: Aarón Peláez

Alfredo Gatica: César Ramírez

Camille Mina: Isabella Beltrán Gallardo

Julián Figueroa: Leonardo Santos Pérez

Alberto Estrella: Macario Hernández

Actores invitados y recurrentes

Claudia Álvarez: Olivia Lugo

Ingrid Martz: Martina Pérez de Santos

Marco Uriel: Dr. Óscar Villalba

Mónica Pont: Claudia Altamirano

Archie Lafranco: Jorge Altamirano

Nicole Curiel: Estefanía Maldonado

Rosa Gloria Chagoyán: Lola, “la Trailera”

La telenovela combina romance, drama familiar y secretos del pasado, con Guillermo y Daniela como protagonistas de una historia de amor que deberá superar numerosos obstáculos.