“Mi camino es amarte” es una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz González. Se estrenó en noviembre de 2022 y está protagonizada por Susana González y Gabriel Soto. Ciudad Magazine la estrena el 11 de agosto a las 15.30 hs.
De qué trata “Mi camino es amarte”
La historia sigue a Guillermo Santos Pérez, un camionero que descubre que tiene una hija y decide acercarse a ella.
En el camino conoce a Daniela Gallardo, su madre adoptiva, y entre ambos comienza a surgir una historia de amor atravesada por secretos, conflictos familiares y decisiones difíciles.
Reparto de “Mi camino es amarte”
- Susana González: Daniela Gallardo
- Gabriel Soto: Guillermo “Memo” Santos Pérez
- Mark Tacher: Fausto Beltrán
- Ximena Herrera: Karen Zambrano
- Sara Corrales: Úrsula Hernández
- Mónika Sánchez: Amparo Santos Pérez
- Sergio Reynoso: Humberto Santos
- Leonardo Daniel: Eugenio Zambrano
- Fabián Robles: Aarón Peláez
- Alfredo Gatica: César Ramírez
- Camille Mina: Isabella Beltrán Gallardo
- Julián Figueroa: Leonardo Santos Pérez
- Alberto Estrella: Macario Hernández
Actores invitados y recurrentes
- Claudia Álvarez: Olivia Lugo
- Ingrid Martz: Martina Pérez de Santos
- Marco Uriel: Dr. Óscar Villalba
- Mónica Pont: Claudia Altamirano
- Archie Lafranco: Jorge Altamirano
- Nicole Curiel: Estefanía Maldonado
- Rosa Gloria Chagoyán: Lola, “la Trailera”
La telenovela combina romance, drama familiar y secretos del pasado, con Guillermo y Daniela como protagonistas de una historia de amor que deberá superar numerosos obstáculos.