Hay películas que no pretenden ser realistas ni cambiar la historia del cine. Su misión es mucho más sencilla: ofrecer un espectáculo de acción sin pausas, criaturas imposibles y un héroe dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza. Megalodón 2: El gran abismo encaja a la perfección en esa categoría.

La secuela protagonizada por Jason Statham volvió a posicionarse entre las películas más vistas de Netflix y recuperó el interés por una saga que combina ciencia ficción, aventuras y monstruos gigantes.

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Dirigida por Ben Wheatley, la producción está basada en la novela The Trench, de Steve Alten, y reúne nuevamente a Statham en el papel del experimentado rescatista de la primera entrega.

De qué trata Megalodón 2: El gran abismo

La historia sigue a Jonas Taylor, quien participa en una expedición científica que desciende a una profunda fosa oceánica para investigar un ecosistema prácticamente desconocido.

Sin embargo, la misión se complica cuando un sabotaje deja atrapado al equipo y libera a varias criaturas que permanecían aisladas desde tiempos prehistóricos.

Statham en el papel del experimentado rescatista de la primera entrega.

Entre ellas aparecen nuevos megalodones, enormes tiburones que dominaron los océanos hace millones de años, junto con otras especies gigantes capaces de convertir cualquier intento de escape en una carrera por la supervivencia.

A medida que la acción abandona las profundidades y llega a la superficie, la amenaza se traslada a zonas turísticas y playas repletas de personas, donde Jonas deberá intentar detener una nueva catástrofe.

El guiño al clásico Tiburón

Si la primera película ya apostaba por el espectáculo, Megalodón 2 lleva esa fórmula un paso más allá.

El director Ben Wheatley combina persecuciones submarinas, explosiones, criaturas gigantes y combates imposibles en una propuesta que abraza deliberadamente el cine de aventuras más desmesurado.

El tráiler oficial de Megalodón 2: El Gran Abismo.

La película también incorpora varios guiños al clásico Tiburón (1975), de Steven Spielberg. Algunas secuencias ambientadas en playas abarrotadas, el suspenso previo a los ataques y la tensión generada por la presencia invisible de los depredadores funcionan como un homenaje al film que revolucionó el género hace cinco décadas.

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Consciente de su tono, la producción nunca intenta competir con el realismo. Por el contrario, apuesta por una experiencia de pura adrenalina.

Qué dijo la crítica

Las críticas coincidieron en que la película entiende perfectamente qué tipo de espectáculo quiere ofrecer, aunque las opiniones sobre el resultado fueron diversas.

Críticos definieron al film como “una gigantesca aventura con despliegue multimillonario y espíritu de cine clase B”.

Megalodón 2: El gran abismo está disponible en Netflix.

Además, que la propuesta entrega “una batalla antológica entre un pelado y los tiburones”, una definición que resume el espíritu de la secuela.

En definitiva, se potencia el costado más desmesurado de la franquicia y construye una película que mezcla humor, ciencia ficción y acción sin preocuparse demasiado por la lógica.

Cómo es el reparto de Megalodón 2: El gran abismo