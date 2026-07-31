Perder a un ser querido suele provocar lágrimas, angustia o desesperación. Pero ¿qué ocurre cuando la reacción es no sentir absolutamente nada?

Esa pregunta impulsa Demolición (Demolition), el drama protagonizado por Jake Gyllenhaal que volvió a captar la atención de los espectadores tras sumarse a los catálogos de Netflix y HBO Max, donde se convirtió en una de las películas más elegidas.

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Estrenada en 2015, dirigida por el canadiense Jean-Marc Vallée y escrita por Bryan Sipe, la película dura 101 minutos y propone una mirada poco convencional sobre el duelo.

De qué trata Demolición

La historia sigue a Davis Mitchell, un exitoso ejecutivo financiero cuya vida cambia por completo cuando su esposa muere en un accidente automovilístico.

Romper para sanar, una de las claves de Demolición, el film elogiado por la crítica.

Aunque todos esperan una reacción de dolor, él descubre que es incapaz de expresar cualquier emoción. Esa aparente frialdad comienza a inquietar tanto a su familia como a sus compañeros de trabajo.

Sin encontrar respuestas a lo que le ocurre, Davis empieza a fijarse en detalles cotidianos que antes pasaban inadvertidos y desarrolla una obsesión inesperada por desmontar objetos.

El tráiler oficial de la película Demolition.

Todo comienza con una máquina expendedora que no funciona en un hospital. El incidente lo lleva a escribir una carta de reclamo que, en lugar de limitarse a describir el problema, termina convirtiéndose en una confesión íntima sobre su vida, su matrimonio y la sensación de vacío que experimenta tras la tragedia.

La destinataria de esas cartas es Karen Moreno, una empleada del servicio de atención al cliente que, intrigada por el contenido, decide ponerse en contacto con él. Y surge una amistad que también involucra a Chris, el hijo adolescente de ella.

Mientras intenta comprender qué siente realmente, el protagonista comienza a desarmar electrodomésticos, muebles e incluso partes de una casa. Esa necesidad de destruir lo que lo rodea se convierte en una metáfora del proceso interno que atraviesa para reconstruir su vida desde cero.

Un drama que aborda el duelo desde otro lugar

Jean-Marc Vallée construye un relato donde las emociones aparecen de manera gradual y evita los caminos más habituales del género.

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El resultado es una película que alterna momentos de humor, escenas de gran sensibilidad y situaciones inesperadas que ayudan a comprender el comportamiento de su protagonista sin recurrir a explicaciones evidentes.

Gyllenhaal encabeza un elenco de primer nivel

Uno de los mayores atractivos de Demolición es la fenomenal interpretación de Gyllenhaal, quien construye un personaje marcado por el desconcierto y la incapacidad para conectar con sus propias emociones.

La amistad particular entre los protagonistas surge a partir de una carta de reclamo a atención del cliente.

Lo acompañan Naomi Watts, en el papel de Karen Moreno; entre otros artistas. Gracias a sus actuaciones y a una historia que se aparta de los dramas convencionales, la película se consolidó como una de las producciones más recomendadas por los usuarios del streaming.

Cómo es el reparto de Demolición