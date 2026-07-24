Una simple llamada puede convertir un viaje cotidiano en una trampa mortal. Esa es la premisa de Contrarreloj (Retribution), el thriller protagonizado por Liam Neeson que llegó a Netflix y propone una historia en la que cada decisión puede ser la última.

Dirigida por Nimród Antal, con guion de Chris Salmanpour y una duración de 91 minutos, la película adapta la producción española El desconocido (2015) y traslada la acción a las calles de Berlín.

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Con una carrera construida a partir de personajes enfrentados a situaciones límite, Neeson vuelve a ponerse al frente de un relato que combina suspenso, persecuciones y una carrera contrarreloj para salvar a su familia.

De qué trata Contrarreloj

La película sigue a Matt Turner, un exitoso ejecutivo financiero que intenta recomponer la relación con sus hijos mientras los lleva al colegio una mañana cualquiera. Sin embargo, el recorrido cambia de manera drástica cuando recibe una llamada de un desconocido.

En Contrarreloj una bomba bajo el asiento del auto del protagonista es el disparador de la trama.

Del otro lado de la línea, una voz le advierte que debajo de su asiento hay una bomba. La amenaza es clara: si él o alguno de los ocupantes del vehículo intenta salir, el explosivo detonará de inmediato.

A partir de ese momento, Matt queda atrapado dentro del automóvil mientras recibe una serie de instrucciones cada vez más peligrosas. Sin saber quién está detrás del plan ni cuáles son sus verdaderas intenciones, deberá conducir por la ciudad, cumplir las órdenes del extorsionador y, al mismo tiempo, proteger a sus hijos del pánico.

Mientras la policía intenta entender qué ocurre y comienza a perseguir el vehículo, el protagonista también descubre que las amenazas podrían estar relacionadas con su actividad profesional y con decisiones tomadas en el pasado.

Una historia que apuesta por el suspenso

Aunque la premisa gira alrededor de una bomba, Contrarreloj no basa su propuesta únicamente en explosiones o grandes escenas de acción. La tensión surge, sobre todo, de la imposibilidad de escapar y de la incertidumbre sobre quién mueve los hilos detrás de la amenaza.

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El director mantiene buena parte de la acción dentro del automóvil, transformando ese espacio reducido en el principal escenario de la historia. Las llamadas telefónicas, las decisiones bajo presión y los constantes cambios de rumbo sostienen el ritmo durante toda la película.

Liam Neeson vuelve a un género que domina

A sus más de siete décadas, Liam Neeson continúa siendo uno de los actores más identificados con el cine de acción. Después del éxito de Búsqueda implacable (Taken), protagonizó títulos como Non-Stop, The Commuter, Cold Pursuit y Memory, todos con personajes obligados a actuar bajo una enorme presión.

La película tiene una duración de 91 minutos y arrasa en Netflix.

En Contrarreloj vuelve a interpretar a un hombre común enfrentado a una situación extraordinaria. Sin poderes ni recursos especiales, su principal desafío consiste en mantener la calma para encontrar una salida antes de que el tiempo se agote y la amenaza se cumpla.

Cómo es el reparto de Contrarreloj