El camino hacia el éxito deportivo suele estar lleno de sacrificios, pero pocas historias lo muestran con tanta calidez y humor como Luchando con mi familia, la película impulsada por Dwayne Johnson, quien además aparece interpretándose a sí mismo, tras conocer la historia de Saraya-Jade Bevis, conocida mundialmente como Paige.

Está escrita y dirigida por Stephen Merchant, reconocido por ser cocreador de la versión británica de The Office junto a Ricky Gervais y por su trabajo en series como Extras, la producción está disponible en Prime Video y tiene una duración de 108 minutos.

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Más allá del universo de la lucha libre, el film construye un relato sobre la familia, el crecimiento personal y la dificultad de perseguir un sueño cuando el éxito de uno implica la frustración de otro.

De qué trata Luchando con mi familia

Saraya y su hermano Zak crecieron en Norwich, Inglaterra, dentro de una familia apasionada por la lucha libre. Sus padres administran una pequeña empresa de espectáculos independientes y desde chicos ambos sueñan con llegar algún día a la WWE.

Con apenas 21 años, Paige se convirtió en la campeona más joven del WWE Divas Championship.

La oportunidad aparece cuando un grupo de reclutadores organiza una prueba para incorporar nuevos talentos. Sin embargo, solo Saraya consigue avanzar en el proceso de selección y viaja a Estados Unidos para comenzar un exigente entrenamiento.

Mientras intenta adaptarse a un ambiente completamente distinto al que conocía, la joven debe enfrentar la presión de cumplir las expectativas de su familia y convivir con la culpa de haber dejado atrás a su hermano, que veía ese mismo sueño frustrarse.

El tráiler oficial de la película Luchando con mi Familia.

La película sigue el crecimiento deportivo y emocional de la protagonista hasta su llegada a la WWE, donde deberá demostrar que puede abrirse camino en un mundo altamente competitivo sin perder su identidad.

La historia real detrás de Paige

Uno de los principales atractivos de la película es que está inspirada en hechos reales. Paige debutó profesionalmente cuando era adolescente en la empresa de lucha libre creada por sus propios padres y rápidamente llamó la atención de los reclutadores de la WWE.

Con apenas 21 años se convirtió en la campeona más joven del WWE Divas Championship, iniciando una carrera que la transformó en una de las figuras más populares de la empresa durante la década pasada.

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Stephen Merchant toma esa historia como punto de partida, aunque evita construir una biografía convencional

El éxito de ir más allá de la lucha libre

Las reseñas coincidieron en señalar que Luchando con mi familia trasciende el universo de la lucha libre y funciona como una comedia dramática capaz de emocionar incluso a quienes no siguen ese deporte.

También recibió elogios la interpretación de Florence Pugh, considerada uno de los grandes aciertos de la película.

Luchando con mi familia, la película impulsada por Dwayne Johnson.

Otro aspecto destacado fue el equilibrio entre humor y emoción, además del trabajo de Nick Frost y Lena Headey como los excéntricos padres de Paige.

Cómo es el reparto de Luchando con mi familia