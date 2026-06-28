A más de dos décadas de la tragedia que cambió para siempre la historia del rock argentino, la serie Cromañón vuelve sobre aquella noche del 30 de diciembre de 2004 desde una perspectiva diferente. En lugar de concentrarse exclusivamente en el desastre, busca reconstruir el universo social, cultural y emocional que rodeaba a los jóvenes que asistían a los recitales.

La producción que cuenta con destacadas actuaciones de Soledad Villamil, así como de Luis Machín y Esteban Lamothe, fue creada por Armando Bo y dirigida por la chilena Marialy Rivas.

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Desembarcó en el streaming y puede verse en Prime Video: consta de 8 episodios de entre 35 y 45 minutos de duración.

De qué trata la serie Cromañón

La historia sigue a un grupo de adolescentes y jóvenes adultos atravesados por la música, la amistad y los vínculos familiares en el Buenos Aires de comienzos del siglo XXI. Entre recitales, romances, conflictos cotidianos y sueños de futuro, los personajes encuentran en el rock barrial una identidad compartida y un espacio de pertenencia.

La historia sigue a un grupo de adolescentes y jóvenes adultos atravesados por la música, la amistad y los vínculos familiares.

La serie se desarrolla durante los meses previos al recital de Callejeros en República Cromañón, el boliche ubicado en la zona de Once donde murieron 194 personas y más de 1.400 resultaron heridas tras el incendio provocado por una bengala encendida dentro del local.

Sin centrarse solo en la reconstrucción de la tragedia, la ficción dedica buena parte de sus capítulos a mostrar quiénes eran esos jóvenes, cómo vivían y qué representaba para ellos la escena musical de la época.

El tráiler oficial de la serie Cromañón.

El incendio aparece como el punto de llegada de historias personales que el espectador ya conoce y acompaña. La tragedia está presente desde el comienzo, pero el foco se coloca sobre las vidas que quedaron marcadas para siempre por aquella noche.

El rock barrial como identidad de una generación

Uno de los aspectos más destacados de la serie es la reconstrucción del fenómeno cultural que representó el llamado rock barrial o rock chabón.

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Bandas como Callejeros, La Renga, Viejas Locas, Los Piojos o Jóvenes Pordioseros formaban parte de una escena que funcionaba como espacio de encuentro para miles de adolescentes y jóvenes de sectores populares y de clase media.

La ficción muestra cómo la música trascendía lo artístico para convertirse en una forma de identidad colectiva. Las letras, los códigos compartidos, los viajes a los recitales y el sentimiento de pertenencia aparecen como elementos centrales para comprender el contexto en el que ocurrió la tragedia.

Una mirada centrada en las víctimas y sobrevivientes

Aunque se inspira en hechos reales, Cromañón no recrea la historia de personas específicas. Los protagonistas son personajes ficticios construidos a partir de experiencias compartidas por una generación que atravesó el desastre.

Cromañón consta de 8 episodios de entre 35 y 45 minutos de duración.

La producción contó con un importante trabajo de documentación y consultas con sobrevivientes y familiares de víctimas.

Más que una reconstrucción judicial o política, la propuesta busca retratar el modo en que una tragedia colectiva alteró para siempre la vida de cientos de familias.

Cómo es el reparto de Cromañón