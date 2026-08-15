A 35 años de su estreno, “Terminator 2: El juicio final” vuelve a la pantalla grande para celebrar su aniversario con una nueva versión remasterizada en 4K. La película dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger llegará a los cines argentinos el 3 de septiembre y, por única vez, también podrá disfrutarse en 3D y formatos premium como 4DX y D-BOX.

La preventa comenzará el 20 de agosto, para que los fanáticos puedan asegurarse sus entradas antes del reestreno.

A 35 años de su estreno, “Terminator 2: El juicio final” vuelve a la pantalla grande (Foto: Prensa).

Terminator 2 vuelve a los cines argentinos

Estrenada originalmente en 1991, la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick revolucionó el cine de acción y ciencia ficción gracias a sus innovadores efectos visuales y sus grandes secuencias de acción.

La producción ganó cuatro Premios Oscar y presentó al recordado T-1000, el androide capaz de cambiar de forma que se convirtió en uno de los villanos más emblemáticos del género.

A 35 años de su estreno, “Terminator 2: El juicio final” vuelve a la pantalla grande (Foto: Prensa).

La nueva remasterización permitirá apreciar con mayor detalle la fotografía y el sonido de la película, mientras que los formatos premium buscarán potenciar escenas como la persecución en motocicleta, la huida por el canal de Los Ángeles y el enfrentamiento final.

¿De qué trata Terminator 2?

Diez años después de los acontecimientos de la primera película, el T-800 regresa al pasado, pero esta vez para proteger a John Connor. El joven deberá escapar junto a su madre, Sarah, del T-1000, enviado desde el futuro para eliminarlo.

El objetivo será evitar que Skynet desencadene un apocalipsis nuclear y cambie el futuro de la humanidad.

Cuándo se estrena Terminator 2 en Argentina