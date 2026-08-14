Una pieza de enorme valor debe salir de Shanghái bajo un operativo de máxima seguridad. De ahí en más La persecución final (S.M.A.R.T. Chase), el thriller de acción protagonizado por Orlando Bloom, desata una serie de situaciones e imprevistos vertiginosos.

Estrenada originalmente en China en 2017 y distribuida internacionalmente al año siguiente, la película dura 95 minutos y fue dirigida por el británico Charles Martin.

// Pura acción en Netflix: la secuela con Jason Statham y una descarnada lucha que es un homenaje a Tiburón

Netflix la presenta como una propuesta de acción y aventuras centrada en un agente de seguridad caído en desgracia que recibe una oportunidad para redimirse.

De qué trata La persecución final

Danny Stratton es un especialista en seguridad privada cuya carrera quedó seriamente dañada después de una misión que terminó mal.

La película de acción de 95 minutos está ambientada en Shanghái.

La posibilidad de recuperarse aparece cuando recibe un encargo especialmente delicado: transportar fuera de Shanghái una valiosa antigüedad china y garantizar que llegue a destino sin inconvenientes. Para Danny no se trata únicamente de hacer un trabajo. Cumplir la misión podría limpiar su nombre y permitirle recuperar aquello que perdió.

Pero durante el traslado, su equipo cae en una emboscada organizada por un grupo decidido a quedarse con la pieza.

El tráiler de la película S.M.A.R.T. Chase, con Orlando Bloom.

A partir de ese momento, el operativo de seguridad se convierte en una carrera contrarreloj. Danny debe recuperar el objeto, proteger a quienes lo acompañan y descubrir quién estuvo detrás del ataque mientras atraviesa distintos puntos de Shanghái.

Persecuciones, artes marciales y una misión que sale mal

La persecución final no pretende esconder demasiado sus intenciones. Es una película construida alrededor de peleas, persecuciones urbanas, traiciones y enfrentamientos, con una historia de redención como hilo conductor.

En lugar de utilizar escenarios estadounidenses o europeos más habituales dentro del género, la producción aprovecha la ciudad china para desplegar buena parte de sus secuencias de acción.

// Dónde ver la película que millones de personas eligieron como la mejor de la historia

El resultado se acerca por momentos a las películas de atracos, pero rápidamente deriva hacia un thriller de persecución en el que el protagonista debe improvisar mientras intenta comprender quién lo traicionó.

Orlando Bloom vuelve a mostrar su costado de héroe de acción

Para buena parte del público, Orlando Bloom continúa inevitablemente asociado con Legolas en El Señor de los Anillos y Will Turner en Piratas del Caribe.

Aquí cambia los universos fantásticos y las aventuras de época por un personaje contemporáneo que también depende de su capacidad física para sobrevivir.

Danny, sin embargo, comienza desde un lugar diferente. No es presentado como un héroe invencible, sino como un profesional desacreditado que necesita demostrar que todavía puede hacer aquello para lo que alguna vez fue considerado uno de los mejores.

En La persecución final, Danny Stratton es un especialista en seguridad privada cuya carrera quedó seriamente dañada.

Esa búsqueda de redención sostiene una película que apuesta mucho más por el movimiento que por las complicaciones argumentales.

Cómo es el reparto de La persecución final