Hay clásicos que nacen como acontecimientos y otros que necesitan años para encontrar su lugar. Sueño de fuga (The Shawshank Redemption) pertenece al segundo grupo.

Dirigida por Frank Darabont y basada en una novela corta de Stephen King, la película dura 2 horas y 22 minutos y tiene como protagonistas a Tim Robbins y Morgan Freeman.

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Más de tres décadas después de su estreno como Sueños de libertad, ostenta un récord difícil de discutir: encabeza el Top 250 de IMDb con 9,3 puntos sobre 10 y más de 3,2 millones de votos.

De qué trata Sueño de fuga

La historia comienza en 1947. Andy Dufresne, un exitoso banquero, es condenado a dos cadenas perpetuas por los asesinatos de su esposa y el amante de ella, pese a sostener que es inocente.

Su destino es la prisión estatal de Shawshank, un lugar dominado por la violencia, los abusos y un sistema profundamente corrupto.

La prisión estatal de Shawshank, un lugar dominado por la violencia, los abusos y un sistema profundamente corrupto.

Allí conoce a Ellis “Red” Redding, un preso que lleva años detrás de las rejas y se especializa en conseguir objetos para los demás internos. Lo que comienza como una relación circunstancial se transforma lentamente en una profunda amistad.

Andy, además, descubre que sus conocimientos financieros pueden resultarle útiles dentro de la cárcel. Esa habilidad modifica progresivamente su posición en Shawshank, aunque también lo acerca peligrosamente a quienes controlan la prisión.

De fracaso comercial a la mejor película

La historia de fuera de la pantalla resulta casi tan particular como la que cuenta.

La película tuvo un presupuesto estimado de US$ 25 millones y terminó recaudando alrededor de US$ 29,4 millones en todo el mundo, números muy modestos para una producción que posteriormente alcanzaría semejante reconocimiento.

Recibió siete nominaciones a los Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor Actor para Morgan Freeman, pero terminó la ceremonia sin ganar ninguna estatuilla.

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El verdadero fenómeno comenzó después. Su circulación en VHS y sus reiteradas emisiones televisivas hicieron que cada vez más espectadores descubrieran la historia. Con los años, ese crecimiento sostenido la llevó hasta lo más alto, por encima de títulos históricos como El padrino.

Por qué millones de espectadores la siguen eligiendo

Hay una característica que ayuda a explicar su extraordinaria permanencia: es una película capaz de generar un consenso muy amplio.

No depende de grandes efectos visuales ni de una moda determinada. Su núcleo está en la relación entre Andy y Red y en temas universales como la libertad, la injusticia, el paso del tiempo y la posibilidad de empezar nuevamente.

Dirigida por Frank Darabont y basada en una novela corta de Stephen King, la película dura 2 horas y 22 minutos.

La interpretación de Morgan Freeman, cuya voz conduce buena parte del relato, se convirtió en uno de sus elementos más reconocibles, mientras que Tim Robbins construye a Andy desde la contención y el misterio.

Cómo es el reparto de Sueño de fuga