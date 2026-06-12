Las adaptaciones de obras de Stephen King suelen estar asociadas al terror sobrenatural, los monstruos o las casas embrujadas. Sin embargo, una de las historias más inquietantes del escritor estadounidense prescinde por completo de fantasmas y criaturas imposibles, y ya está disponible en streaming en Prime Video.

La larga marcha (The Long Walk) construye a lo largo de casi dos horas su horror a partir de una premisa tan sencilla como devastadora.

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La película, dirigida por Francis Lawrence, adapta la novela que King escribió a los 19 años bajo el seudónimo de Richard Bachman y que durante décadas fue considerada una de las obras más difíciles de trasladar a la pantalla.

De qué trata La larga marcha

La historia se desarrolla en una versión alternativa y autoritaria de Estados Unidos. Cada año, el gobierno organiza un macabro espectáculo nacional conocido como “La Larga Marcha”, una competencia en la que 100 jóvenes son obligados a caminar por una autopista bajo estricta vigilancia militar.

Los participantes deben mantener una velocidad mínima constante. Cada vez que desaceleran reciben una advertencia. Al acumular tres sanciones, la consecuencia es inmediata: son asesinados frente al resto y ante millones de espectadores.

La larga marcha (The Long Walk) construye a lo largo de casi dos horas su horror a partir de una premisa tan sencilla como devastadora.

En el centro del relato aparece Raymond Garraty, un adolescente que intenta sobrevivir mientras observa cómo el cansancio, el miedo y la desesperación comienzan a destruir física y psicológicamente a quienes lo rodean.

A medida que avanzan los kilómetros, los participantes establecen amistades, rivalidades y alianzas que terminan chocando contra una realidad brutal: sólo uno podrá llegar al final.

La novela que anticipó fenómenos como Los juegos del hambre

Aunque fue publicada en 1979, muchos lectores consideran que La larga marcha se adelantó varias décadas a la explosión de las distopías juveniles modernas.

Su premisa recuerda inevitablemente a historias como Battle Royale, El juego del calamar o Los juegos del hambre, donde los participantes son obligados a competir dentro de sistemas violentos diseñados para entretener al público.

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La particularidad es que Stephen King escribió esta novela mucho antes de que ese tipo de relatos se volviera popular. De hecho, incluso antes de publicar Carrie, la obra que lo convirtió en una figura mundial.

Una distopía que impactó a la crítica

Uno de los aspectos más elogiados fue la capacidad de la película para generar tensión constante sin depender de grandes efectos especiales. La amenaza es siempre la misma: seguir caminando o morir. Esa simplicidad convierte el agotamiento físico y mental en el verdadero motor dramático de la historia.

La película logra además trasladar la angustia y el desgaste emocional del libro a un lenguaje visual efectivo y profundamente inquietante.

La historia se desarrolla en una versión alternativa y autoritaria de Estados Unidos.

Más allá del suspenso, la historia también funciona como una reflexión sobre los mecanismos de control estatal, la violencia institucional y la manera en que el entretenimiento puede naturalizar situaciones extremas.

Cómo es el reparto de La larga marcha