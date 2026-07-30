La gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó un escenario completamente renovado luego de que Cinzia Francischiello quedara fuera de competencia por la lesión vertebral que sufrió tras un accidente dentro de la casa.

La participante recibió asistencia médica inmediata y, tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que deberá cumplir con varios días de reposo, motivo por el cual no podrá continuar en el reality de Telefe.

En paralelo, el público también tomó una importante decisión durante la gala y definió que Yanina Zilli y Mariela Pietro continúen en competencia, al ser las primeras salvadas de la placa.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, la lista de participantes que siguen en riesgo de abandonar la casa quedó integrada por Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Campanita, Solange “Sol” Abraham, Juanicar y Luana Fernández.

Con este panorama, la definición vuelve a quedar en manos de los televidentes. De esta manera, el público deberá votar a sus favoritos para que continúen en competencia hasta la próxima gala de eliminación, que se realizará el lunes. Ese día se conocerá quién se convertirá en el nuevo eliminado de Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE SOL ABRAHAM AL ENTERARSE QUE CINZIA FRANCISCHIELLO NO VOLVERÁ A GRAN HERMANO

Una gala cargada de emoción se vivió en Gran Hermano: Generaciòn Dorada cuando la voz del reality les comunicó a los participantes que Cinzia Francischiello no podrá regresar a la casa luego del accidente que sufrió mientras en la casa.

La noticia generó un profundo impacto entre los jugadores, pero quien más sintió el duro golpe fue Sol Abraham, que rompió en llanto al enterarse de que su amiga quedó definitivamente fuera de competencia: “Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó”, dijo, completamente quebrada.

La participante también recordó cómo ocurrió el accidente y admitió que jamás imaginó que las consecuencias serían tan importantes: “Fue una mala suerte. Estábamos bailando como todas las mañanas cuando Gran Hermano nos pone música y pensé que no era tan grave”, confesó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin poder contener el llanto, Sol dejó en claro cuánto significaba Cinzia para ella dentro de la competencia: “La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta”, atinó a decir.

Y cerró, a flor de piel y con lágrimas en los ojos: "Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego".