La gala de Gran Hermano: Generación Dorada regaló uno de los momentos más emotivos de la temporada con el ingreso sorpresa de Nilsa, la mamá de Campanita, quien visitó a su hija dentro de la casa y la hizo quebrarse en un desconsolado llanto.

Apenas cruzó la puerta, la mujer se presentó con emoción: "Buenas noches. Permiso, Big. Yo soy la mamá de Campanita“, dijo antes de fundirse en un abrazo con la participante, que no pudo contener las lágrimas después de tanto tiempo sin verla.

“Te extraño mucho, mi hija” Gracias a Dios estoy tranquila. Todo el mundo está bien. Todo el mundo manda saludos. Tu papá, tus hermanos, a tu tía, a tu tío. Todo el mundo te extraña. Queremos lo mejor para ti“, agregó, con ternura.

Foto: Captura (Telefe)

Pero el momento más profundo llegó cuando la mujer le dedicó un mensaje que emocionó a todos los presentes: "Desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para ti, hija. Cuando estabas en mi vientre ya fuiste una luchadora. Pasaste por muchos obstáculos dentro de mi barriga y Dios hizo que fueras más fuerte. Te amo, hija“, expresó, mientras Campanita lloraba sin poder decir una palabra.

Incluso, la visitante recorrió algunos rincones de la casa, observó el cuarto de su hija y volvió a bendecirla antes de despedirse: "Dios te bendiga eternamente. No dejes que las malas energías te destruyan“, le aconsejó antes de que Gran Hermano anunciara el final del encuentro.

Foto: Captura (Telefe)

Con la cuenta regresiva del Big marcando el momento de la despedida, madre e hija se fundieron en un último abrazo que dejó a Campanita completamente quebrada y protagonizando una de las escenas más conmovedoras de la presente edición del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO: YANINA ZILLI ATENDIÓ EL TELÉFONO ROJO Y TOMÓ UNA DECISIÓN QUE SACUDIÓ LA CASA

La gala de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a revolucionar la casa con el clásico teléfono rojo, que esta vez fue atendido por Yanina Zilli, quien recibió un beneficio con consecuencias para la próxima gala de nominación.

Apenas sonó el teléfono, los jugadores estallaron de nervios, pero fue la participante quien les ganó de mano. Minutos después, Santiago del Moro le reveló la noticia: "Quien atiende el teléfono dorado no podrá nominar mañana“, anunció.

Sin embargo, inmediatamente llegó la parte positiva de la consigna: ”Vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana“, dio a conocer.

Foto: Captura (Telefe)

Con todos los participantes habilitados para ser elegidos —excepto la líder de la semana, Pincoya— Yanina no dudó demasiado y tomó una decisión que impactó en la estrategia de la casa: "Vamos por la señora... Selva“.

”Con lo que amo nominar, lo hago para el cu..., pero me encanta“, reaccionó Selva Pérez. Allí, consultada por Santiago sobre los motivos de su elección, Zilli fue sincera y explicó que se trató de una percepción sobre el juego de su compañera: ”No sé, por intuición. Intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme. Intuyo que afuera no le gustó. Simplemente por eso“, argumentó.

De esta manera, la decisión quedó sellada: Yanina Zilli no podrá emitir su voto en la próxima gala de nominación por haber atendido el teléfono rojo, y tampoco podrá hacerlo Selva Pérez.