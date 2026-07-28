El 27 de julio, Esteban “Cola” quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público y su despedida de la casa más famosa del país tuvo de todo.

El reciente eliminado emocionó a Charlotte Caniggia con su partida y sorprendió a Juan Pablo “Devi” De Vigili con una inesperada declaración de amor antes de cruzar la puerta de salida.

Devi ingresó a la casa la semana pasada como visita y Cola puso rápidamente sus ojos en él, aunque el interés no fue correspondido.

Cola dejó Gran Hermano y sorprendió a Devi con una inesperada declaración de amor (captura de Telefe)

ASÍ FUE LA DESPEDIDA DE COLA DE GRAN HERMANO

“Chicos, sean felices. Me voy bien, me voy contento”, expresó Cola al despedirse de sus compañeros.

“¡Te amo! ¡Nos vemos afuera!”, le gritó Charlotte Caniggia, una de las participantes más afectadas por su eliminación.

En la misma sintonía, Esteban le respondió mientras avanzaba por la pasarela hacia la puerta de salida: “Amiga, te amo. La voy a pasar muy bien”.

Acto seguido, y en tono de humor, Cola se dirigió a Devi, el jugador por el que sintió una atracción inmediata desde su ingreso: “Devi, te amo”.

La sorpresiva declaración generó aplausos y risas entre los participantes, incluido el propio destinatario, que recibió sus palabras con humor.

Ya en la puerta de salida, Cola remató: “La próxima vez que me vean no voy a estar más soltero”.

Una vez que abandonó la casa, Devi reaccionó con una sonrisa y lanzó una breve frase que resumió el momento: “¡Qué personaje!”.