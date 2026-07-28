Marcelo Tinelli volvió a abrir las puertas de su intimidad al compartir una foto junto a sus cinco hijos durante una cena familiar. El conductor publicó la imagen en su cuenta de Instagram y expresó la felicidad que le generan esos encuentros, aunque la conversación en las redes sociales tomó un rumbo muy distinto.

La postal llegó después de varios meses en los que circularon versiones sobre supuestas diferencias dentro del clan Tinelli. En la imagen aparecen Francisco, Micaela, Candelaria, Juanita y Lorenzo, además de El Tirri, reunidos alrededor de una mesa en un restaurante.

Junto a la publicación, el conductor escribió un emotivo mensaje dedicado a su familia.

“Feliz y orgulloso de mi familia. Amo estos encuentros. Amo y aprendo siempre de mis 5 hijos. Gracias por esta noche mágica”.

LAS CARAS DE CANDELARIA Y JUANITA TINELLI QUEDARON EN EL CENTRO DEL DEBATE

Aunque el posteo recibió cientos de mensajes de cariño, varios usuarios comenzaron a debatir sobre la apariencia de algunos integrantes de la familia, especialmente de Candelaria y Juanita Tinelli.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo fue el de una seguidora que preguntó con ironía: “¿Quién tiene más botox?”.

Lejos de ignorar la consulta, Candelaria decidió responder con humor: “Creo que yo”.

Marcelo Tinelli mostró una cena con sus hijos y un detalle en la foto desató una ola de comentarios. CRÉDITO: Instagram

Las observaciones continuaron y otros usuarios también opinaron sobre el aspecto de la imagen. “Muchas cirugías en las caras, cada vez más estirados y se nota mucho”, escribió una internauta.

Otro comentario apuntó directamente a la fotografía: “El filtro de Juana y Candelaria, háganle zoom”.

LA REACCIÓN DE JUANITA TINELLI ANTE LAS CRÍTICAS

En lugar de entrar en una discusión, Juanita Tinelli también eligió responder con humor a los comentarios sobre su aspecto. “¿Qué raros mis ojos, no?”, escribió la modelo.

Su mensaje provocó la inmediata reacción de Candelaria, que respondió entre risas: “Lloro”.