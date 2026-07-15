La rivalidad de Marcelo Tinelli (66) con Mario Pergolini (62) se remonta a principios de la década de 1990, y más allá de las chicanas que se dedicaban al aire de sus programas, ahora el Cabezón lanzó un desafío público contra el conductor de Otro Día Perdido.

“Mis hijos me quieren ver pelear con Mario”, afirmó Marcelo en diálogo con Lucas Rodríguez, el cerebro de Parense de Manos, el ciclo de enfrentamientos pugilísticos de famosos que desata pasiones en el mundo entero.

“Yo siento que no me dura ni medio round”, afirmó envalentonado desde su show en Infobae.

Así provocó Marcelo Tinelli a Mario Pergolini: "No me dura ni medio round"

El descabellado desafío cobró cierto halo de posibilidad, ya que Luquitas es la figura de Vorterix, el canal de streaming del cual Pergolini es uno de sus dueños.

“Por ahí él me emboca una piña en el primero y quedo tirado como un pelot...”, continuó Tinelli, antes de enterarse que Mario “hace karate”, según otro de los integrantes de Paren la mano.

La reacción de Pergolini al desafío de Tinelli

Lo cierto es que cuando Primicias Ya fue a la puerta de los estudios de Otro Día Perdido para comentarle la iniciativa, Mario Pergolini no se inmutó.

Es que ya estaba a bordo de su moto con el casco puesto, y ni siquiera se sabe si llegó a enterarse en ese momento de la provocación de Marcelo Tinelli.