Ekaterina Ojeda volvió a captar todas las miradas, esta vez en el estreno del Circo Rodas en Buenos Aires.

La influencer, que en los últimos días quedó en el centro de la escena por los rumores que la señalaron como la supuesta tercera en discordia entre la China Suárez y Mauro Icardi, llegó acompañada por su mamá, de origen ruso, y deslumbró con un look con guiño a los Casi Ángeles que combinó comodidad y tendencias.

Su aparición no pasó desapercibida, tanto por su estilismo como por el contexto mediático que la rodea y hasta habló con la prensa. La joven de 22 años apostó en esta oportunidad por una combinación relajada, urbana y con ese aire rockero y juvenil que marcó la moda de finales de los 2000 gracias a Casi Ángeles.

La influencer llevó una campera corta de piel sintética negra, un top negro cropped que dejó el abdomen al descubierto y unos jeans grises oversized con efecto desgastado y pequeños brillos. Completó el estilismo con stilettos negros en punta, un cinturón ancho y una mini cartera con cadena.

Ekaterina Ojeda en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

El resultado fue un look que recordó a los estilismos que popularizaron las integrantes de Casi Ángeles: prendas negras, siluetas relajadas, denim amplio, abrigos con textura y un mix entre lo casual y lo glam, una tendencia que hoy vuelve con fuerza impulsada por la moda Y2K.

LAS FOTOS DE EKATERINA OJEDA EN EL CIRCO RODAS

Ekaterina Ojeda en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

Ekaterina Ojeda en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

Ekaterina Ojeda y su mamá en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

Ekaterina Ojeda y su mamá en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

Ekaterina Ojeda y su mamá en el Circo Rodas (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.