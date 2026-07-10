Mientras se disputa la Copa Mundial de la FIFA 26™, el universo de las parejas de los futbolistas de la Selección argentina cobra reelevancia. Ellas han dejado de ser un simple reflejo de la concentración deportiva para convertirse en una de las pasarelas de tendencias más influyentes del mundo digital.

Hoy, las denominadas “WAGs” argentinas dictan cátedra de moda global, fusionando el streetwear, el lujo silencioso y la alta costura en apuestas que inspiran a millones de seguidores.

ANTONELA ROCCUZZO: EL EQUILIBRIO PERFECTO DEL LUJO RELAJADO

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, ha consolidado un estilo que equilibra magistralmente la comodidad y el lujo, adaptándolo con naturalidad a cada faceta de su vida. En el ámbito deportivo y de cancha, es la reina indiscutida del hincha chic, logrando looks memorables al combinar camisetas de la Selección en formato cropped con pantalones anchos de corte perfecto y zapatillas clásicas.

Antonela Roccuzzo mostró su look para ir a ver a Lionel Messi al MUNDIAL™ (Foto: captura TikTok/@antonelaroccuzzo).

Para sus entrenamientos, opta por conjuntos coordinados de estética funcional y texturas llamativas, proyectando una imagen de bienestar activo.

El look de Antonela Roccuzzo para entrenar (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

En contraste, cuando la gala lo amerita, se transforma en un icono de elegancia minimalista y audaz, inclinándose por siluetas limpias y tonos neutros o el clásico negro.

El look de gala de Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

Para su día a día, en cambio, vuelve a lo básico con un toque premium: jeans holgados, musculosas y zapatillas de diseñador componen su uniforme cotidiano.

El look casual de Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

TINI STOESSEL: VANGUARDIA URBANA Y AUDACIA SPORTY CHIC

Tini Stoessel, pareja de Rodrigo De Paul, lleva la delantera en la incorporación de tendencias urbanas con toques disruptivos.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Su estética actual combina de manera orgánica la comodidad de las prendas deportivas con guiños lenceros y accesorios de altísimo lujo, como las carteras de marcas internacionales con las que se la vio en distintas oportunidades.

El look de Tini Stoessel con accesorios de lujo (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Tini Stoessel se suma a la tendencia de los bolsos de lujo (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Fiel a un estilo Y2K evolucionado, la cantante impone tendencia combinando camisas diplomáticas semiabiertas que dejan a la vista su lencería, o cerradas con corbatín, pantalones relajados y conjuntos sporty monocromáticos con accesorios en la cabeza como gorras o pañuelos.

Tini Stoessel marca tendencia con un look con guiño a las camisas dipláticas (Foto: Instagram/@tinistoessel).

El look de Tini Stoessel con lencería a la vista (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Su capacidad para mezclar calzado de punta con calzas deportivas define un estilo urbano magnético que capta la atención de las principales firmas globales.

El look sporty chic de Tini Stoessel (Foto: Instagram/@tinistoessel).

El look urbano lencero de Tini Stoessel (Foto: Instagram/@tinistoessel).

AILÉN COVA: EL RESURGINIMIENTO DE LOS AÑOS 2000 CON SELLO DE DISEÑO

Como diseñadora de indumentaria, la pareja de Alexis Mac Allister aporta una mirada fresca y sumamente técnica a sus estilismos.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister (Foto: Instagram/@ailencova).

Ailén aprovecha el revival de la moda de los años 2000 para lucir conjuntos descontracturados donde los pantalones tiro bajo y los vaqueros rectos de estética urbana son protagonistas absolutos.

Ailén Cova retrotae la moda de los años 2000 con conjuntos descontracturados de pantalones tiro bajo (Foto: Instagram/@ailencova).

Sabe perfectamente cómo elevar un look básico de cancha: suele vestir la clásica camiseta albiceleste complementada con jeans al tono que rompe con la sofisticación y suma una estética descontracturada.

Ailén Cova lista para alentar a Alexis Mac Allister en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@ailencova).

A la hora de vestirse de gala, Ailén combina sensualidad y elegancia con una impronta moderna: looks de siluetas marcadas, prendas protagonistas y detalles de tendencia que logran un efecto sofisticado pero actual.

El look de fiesta de Ailén Cova de estructura sensual y elegante(Foto: Instagram/@ailencova).

VALU CERVANTES: REFERENTE DEL STREETWEAR Y EL CONFORT EMPRESARIAL

Valentina Cervantes ha llevado su pasión por la moda un paso más allá, convirtiéndose en empresaria textil junto a Enzo Fernández mediante su marca de ropa urbana TwentyFour.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández lanzan su marca de ropa urbana TwentyFour (Foto: Instagram/@valucervantes).

Su estilo personal es la definición perfecta del streetwear contemporáneo con toques de alta gama.

Valentina Cervantes mostró su look para alentar a Enzo Fernández en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@valucervantes).

Para sus viajes y apariciones en los estadios, Valu opta por la comodidad de conjuntos comfy, camisetas en formato crop top con minishorts o pantalones anchos tiro alto.

Valentina Cervantes mostró su look para alentar a Enzo Fernández en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@valucervantes).

Su sello distintivo radica en rematar estas apuestas relajadas con accesorios icónicos como carteras de lujo al tono de las zapatillas.

Valentina Cervantes mostró su look para alentar a Enzo Fernández en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@valucervantes).

Para la noche, la pareja de Enzo Fernández derrocha onda con un looks súper chic como este de estilo “blazer dress”, ideal para una salida elegante pero moderna, con un saco sastrero blanco texturizado de diseño cruzado dejando ver apenas un top básico en tono nude por debajo.

El look "blazer dress" de Valentina Cervantes con el que marcó tendencia (Foto: Instagram/@valucervantes).

AGUSTINA GANDOLFO: ESTÉTICA ATHLEISURE Y SENDUALIDAD MODERNA

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, es sinónimo de una estética activa, moderna y sumamente sensual.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

Para ir a la cancha a alentar a Lautaro suele elegir outfits cómodos pero con un toque fashionista: predominan los jeans o prendas en tonos neutros como negro, zapatillas, botas y accesorios de lujo que elevan el conjunto con una impronta más sofisticada y de “tribuna VIP”.

El look VIP de cancha de Agus Gandolfo para alentar a Lautaro Martínez en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

El look VIP de cancha de Agus Gandolfo para alentar a Lautaro Martínez en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

El look VIP de cancha de Agus Gandolfo para alentar a Lautaro Martínez en el MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

Durante el día, Gandolfo apuesta por un estilo sporty chic y relajado, muy vinculado a su perfil de wellness: conjuntos cómodos, básicos de calidad, prendas al cuerpo y una paleta de colores sobria.

El look estilo sporty chic y relajado de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

El look chic y relajado de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

Para la noche, en cambio, potencia su lado más glam: suele recurrir al total black, vestidos ajustados, minifaldas, cuero, transparencias, abrigos protagonistas y accesorios de lujo, logrando una estética femenina y sofisticada con una cuota de sensualidad.

El look sofisticado y sensual de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

El look sofisticado y sensual de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

Su sello es mezclar prendas clásicas con tendencias actuales, manteniendo siempre una imagen pulida y de inspiración europea.

El look sofisticado y sensual de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

El look sofisticado y sensual de Agus Gandolfo (Foto: Instagram/@agus.gandolfo).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.