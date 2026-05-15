La historia de amor entre Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo comenzó en 2018, poco antes de que el delantero diera el gran salto al fútbol europeo. En aquel entonces, el “Toro” brillaba en Racing y coincidió con la joven mendocina en un evento nocturno en Buenos Aires, donde el flechazo fue inmediato a pesar de que ella no estaba vinculada al mundo del fútbol profesional en ese momento.

Curiosamente, existe una “madrina” famosa en esta unión: Wanda Nara. Fue la empresaria quien, durante la etapa en la que Mauro Icardi compartía plantel con Lautaro, facilitó que Agustina se integrara al círculo de amistades en Milán. Sin embargo, antes de ese desembarco en Italia, los jóvenes mantuvieron una relación a distancia que puso a prueba la intensidad de lo que sentían el uno por el otro.

Agustina, que en Mendoza estudiaba Economía y trabajaba en la empresa familiar, decidió finalmente dejar su zona de confort para seguir a Lautaro en su sueño europeo. No fue una decisión sencilla, pero la química era tan fuerte que la joven apostó todo por el vínculo, convirtiéndose rápidamente en el sostén emocional del jugador mientras él se adaptaba a las exigencias de la Serie A.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez Por: Instagram

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez Por: Instagram

Con el paso de los años, lo que empezó como un romance de juventud se transformó en una familia sólida. La pareja coronó su amor con el nacimiento de sus dos hijos, Nina y Theo, y un casamiento de ensueño en el Lago de Como en 2023. Hoy, la historia de los Martínez-Gandolfo es un ejemplo de superación y compañerismo en el competitivo ambiente del fútbol internacional.

EL PRESENTE FAMILIAR DE LAUTARO MARTÍNEZ Y AGUSTINA GANDOLFO

Más allá de la exposición mediática, ambos han logrado mantener un perfil que equilibra el lujo de su vida en Italia con la calidez de sus raíces argentinas. Mientras Lautaro Martínez se consolida como el capitán y referente del Inter, Agustina ha desarrollado su faceta como empresaria con su propio restaurante, demostrando que detrás de cada gran festejo de gol, hay una historia de esfuerzo compartido que comenzó hace ya seis años en una noche porteña.