Desde su desembarco en Italia en 2018, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron en Milán mucho más que una carrera profesional y proyectos laborales: consolidaron un hogar que refleja su presente familiar y su estilo de vida en Europa.

La pareja volvió a mostrar en redes sociales distintos rincones de su vivienda, una propiedad que combina minimalismo, amplitud y espacios diseñados tanto para la vida cotidiana como para el alto rendimiento deportivo.

Así es la casa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: gimnasio privado, terraza gigante y estilo minimalista | Créditos: Instagram @agus.gandolfo

La casa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se caracteriza por una estética moderna dominada por líneas simples, tonos neutros y una distribución pensada para potenciar la comodidad.

El living es, sin dudas, uno de los ambientes más representativos. Se trata de un espacio de grandes dimensiones, donde los sillones en color gris topo se convierten en protagonistas dentro de una composición visual equilibrada.

Las paredes blancas, casi sin intervención, funcionan como soporte para obras de arte contemporáneo que aportan personalidad sin romper la armonía general. En el centro, una mesa ratona de hierro y vidrio completa el conjunto con un diseño sobrio y elegante.

Más allá de lo estético, uno de los sectores más importantes para el delantero del Inter es el gimnasio privado. Este ambiente, equipado con máquinas de entrenamiento profesional, forma parte de su rutina diaria y le permite mantener su preparación física sin salir de su casa.

El gimnasio se conecta directamente con la terraza, uno de los sectores más valorados por la familia. Esta área al aire libre cumple múltiples funciones: es un espacio de recreación para sus hijos, Nina y Theo, y también el escenario elegido para encuentros familiares.

Otro de los ambientes que despertó interés entre sus seguidores es el vestidor de Gandolfo. Amplio, ordenado y con iluminación especialmente diseñada, este sector no solo cumple una función práctica, sino que también forma parte de su actividad profesional.