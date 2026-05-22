La intención de Marcelo Tinelli de hacer un último Bailando generó polémica, y Marcela Tauro fue una de las más filosas al descartar por completo el regreso del reality. “Está apagado ya hace rato”, lanzó la periodista de Intrusos, en referencia a que Tinelli no quiere ceder a la idea de hacer un programa con panelistas porque siente que eso lo “apaga”.

Luego, en una nota con Puro Show, redobló la apuesta: “Pero él está apagado. Si dice que no se siente cómodo con un panel, lo entiendo”.

“Me parece que está mal asesorado. Se hace el pendejo, como que hace streaming...”, continuó Tauro, sin filtros sobre el presente televisivo del conductor..

Por qué Tinelli no vuelve con el Bailando según Marcela Tauro

Tauro sostuvo que un big show como el Bailando “es más caro” que un programa de panelistas, y agregó que “no hay plata”.

“Él le debe plata a medio mundo, entonces... Yo no creo que haga nada, que es venta. Que nos toma de tontos todo el tiempo. ¿Y con qué plata? Si él no tiene plata. Es prensa para aparecer. Lo que no me gusta es que le tomen de bolú a gente. No va a hacer nada. En América cuando lo hizo no le fue bien“, sentenció Tauro sobre Tinelli.