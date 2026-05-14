La selfie con la que Marcelo Tinelli anunció el regreso del Bailando junto a Ángel de Brito despertó la ironía de Jorge Rial en X, y luego del irónico posteo el periodista redobló sus picantes comentarios sobre el conductor.

“¿Se pega un corchazo?”, había bromeado Rial en la red social.

Frase que justificó entre risas en una nota con Puro Show: “Decía el último Bailando. Me asusté. Dije ¿se va a matar?”.

Jorge Rial contra Marcelo Tinelli en X.

Ya hablando en serio, Jorge descartó que el proyecto de Marcelo sea viable: “Hoy no hay lugar para el Bailando. Le fue mal la última vez”.

“Tinelli tiene que encontrar el formato, se tiene que reinventar. Cuando se terminó TV Nostra me velaron en vivo. Esperé, me reinventé...”, continuó el conductor de Argenzuela.

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito (Foto: captura de Instagram/@marcelotinelli).

Al final, Jorge Rial cerró con otro chiste: “Si me llaman voy sunga al Bailando con Luis Ventura, pero él se pone la peluca”.

Cómo volvería el Bailando y las posibilidades reales

Por otra parte, Pampito fue lapidario: “Tinelli no tiene canal para que vuelva el Bailando”.

“Marcelo estuvo hablando con los capos de Prime latinoamérica porque les quería vender el Bailando en formato plataforma, y tengo entendido que lo que le dijeron es que no es algo tan actual, que el formato está pasado de moda”, aclaró.

De esta manera, estaría en duda que Marcelo Tinelli pueda concretar la vuelta del Bailando a finales de 2026 en América...