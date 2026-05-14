Un simple detalle en el baño desató una de las discusiones más insólitas y divertidas de la televisión. Mario Pergolini y Evelyn Botto se cruzaron al aire en Otro Día Perdido por una cuestión que, para muchos, puede parecer menor, pero que para el conductor es casi una cuestión de principios: el sentido correcto del papel higiénico.

Todo empezó cuando Evelyn, sin filtro, le avisó a Mario: “Ah, escuchame, te quería avisar que usé tu baño, y me di cuenta que tenías el papel higiénico mal puesto, así que lo puse bien”.

La confesión encendió la mecha y Pergolini no tardó en reaccionar: “No, otra vez. Dejen de usar mi baño, si tocaste el papel higiénico, ya tuvimos un problema, vamos a tener el segundo”.

Evelyn Botto en Otro Día Pedido (Foto: captura de eltrece).

La charla se volvió cada vez más picante. “¿Cómo lo ponés, para afuera o contra la pared?”, preguntó Mario, buscando aliados en el estudio. Evelyn, convencida, respondió: “Para afuera”. La respuesta generó la indignación del conductor: “¡No!”.

Mario Pergolini en Otro Día Pedido (Foto: captura de eltrece).

En medio del debate, Rada sumó su opinión: “Claro, ¿sabés para qué es eso? Para bajarlo así. Y si se te pasa, le hacés tac y se acomoda al toque”.

Pero Pergolini no aflojó: “Este es el rollo… ¿vos lo ponés que salga por arriba o que salga por abajo?”. Evelyn insistió: “Que salga por arriba”. La polémica estaba servida.

“Tocar las cosas del baño de otro está mal”: la queja de Pergolini

Lejos de calmarse, Mario fue por más: “¡No! Y además hay una cosa… tocar las cosas del baño de otro está mal”. Pero Evelyn no se quedó atrás: “No, está mal que el papel esté puesto así”.

El conductor, con su clásico humor, pidió bajar la voz y lanzó una confesión: “Yo soporto que venga gente a tu casa y mientras está en el baño te busca el desodorante, te usa el perfume, yo eso lo tomo, pero ya dar vuelta el papel higiénico…”.

El remate de Rada y la honestidad de Evelyn

Para sumar leña al fuego, Agustín ‘Rada’ recordó: “Yo no quiero decir nada, pero la chica anterior que estaba acá nunca hizo eso”. Evelyn, fiel a su estilo, retrucó: “¡No se acuerdan del nombre! Y seguramente lo hice y no se los dijo, yo soy muy honesta… Laila”.

Agustín "Soy Rada" en Otro Día Pedido (Foto: captura de eltrece).

El cierre fue a puro humor y con Pergolini resignado: “Ah, ¿qué es la vida? Le mandamos un saludo. Voy a dar vuelta el papel y vuelvo, sino voy a estar todo el programa pensando que está mal puesto… ¿no pueden dejar de ir a mi baño?”. Un ida y vuelta que dejó en claro que hasta el papel higiénico puede ser motivo de debate… y de risas.

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