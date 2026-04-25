La visita de Pablo Echarri a Otro Día Perdido, eltrece, venía tranquila, con risas y anécdotas, hasta que un segmento inesperado cambió el clima en el estudio. Todo se desató cuando la producción de Mario Pergolini decidió mostrar un video realizado con inteligencia artificial en el que aparecía Cristina Fernández de Kirchner usando una tobillera electrónica.

La reacción del actor no tardó en llegar y el cruce entre ambos se volvió el centro de la noche. Echarri, visiblemente incómodo, no dudó en marcar su descontento: “Disculpame que te diga esto pero vos afuera me dijiste que no íbamos a hablar de política”. “Uf”, expresó el conductor.

Pablo Echarri en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Me pusiste un video muy feo que no me gustó nada”, siguió luego el marido de Nancy Dupláa y Pergolini lanzó su humor sin filtros: “¿Yo te puse un video muy feo? No seas Kuka, no pasa nada". “Bien gorilón tu video, mostraste la tobillera, eso es bien feo”, retrucó Pablo en el tenso ida y vuelta.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece)

“¿Pero cuál? ¿En qué momento? Sabes que lo de la tobillera lo discutimos en un momento si era fuerte”, le comentó luego Mario y el artista continuó: “Eso es lo que te hace gorila”. Acto seguido, el conductor dijo: “Que venga el que puso la tobillera que no fui yo. Yo entiendo lo que decis, si me permitis, pero dentro del humor es una buena descripción, enserio lo digo, creo que es un lugar donde se peude hacer humor”.

“El humor permite que yo te pueda decir esto con todo respeto y cariño”, respondió Echarri y Pergolini remarcó: “Ok, lo vamos a evaluar pero lo vamos a dejar”. “No tengo dudas, y sé que lo van a volver a hacer”, cerró el actor.

CÓMO TERMINÓ LA CHARLA ENTRE MARIO PERGOLINI Y PABLO ECHARRI TRAS EL CRUCE

La charla entre Mario Pergolini y Pablo Echarri dejó mucha tela para cortar. Los dos se cruzaron en el estudio y no faltaron las chicanas y las bromas: “Estábamos charlando en el día de mañana en qué recorte íbamos a salir y cómo, de qué forma. ¿Qué medios me iban a apoyar a mí? ¿Qué medios me iban a apoyar a él?”, lanzó Pergolini.

"Y podemos hacer esto después en otro programa, decimos ‘no, yo ya con Pablo no hablo’“, agregó el conductor y Echarri recordó entre risas: ”Lo hemos hecho tantas veces“. “Pero después nos íbamos a comer”, recordó al final Pergolini.

(Foto: capturas de eltrece).

El cierre fue a pura cordialidad y elogios. “Gracias, Mario", dijo el actor y Mario cerró: “No, gracias a vos por venir. La verdad que siempre es súper interesante charlar con vos. Siempre es bueno hablar con alguien que no es tibio”.

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