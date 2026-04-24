El clima en el estudio de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, se volvió descontracturado y picante cuando Oriana Sabatini fue la invitada de lujo.

En medio de los rumores que vinculan a Paulo Dybala y su posible llegada a Boca Juniors, la cantante se animó a hablar –entre risas, nervios y chicanas futboleras– sobre el tema que tiene en vilo a los hinchas.

Todo arrancó cuando Pergolini, fiel a su estilo, sorprendió a Oriana con un regalo inesperado: una camiseta de Boca. “Ya que vos me trajiste el libro, yo te quería hacer un regalo. No le hago regalos a casi nadie de los que vienen, salvo a la Rosalía y después no recuerdo. Si no te molesta, te quiero hacer un regalo, ¿te va a encantar?”, lanzó el conductor, generando expectativa en el estudio.

Oriana Sabatini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

La situación se puso aún más divertida cuando Pergolini le recordó a Oriana su fanatismo por River y le mostró una foto de ella con la camiseta del Millonario.

“La única vez en mi vida que jugué al fútbol. Debut y despedida”, confesó entre risas la artista, mientras aclaraba que su papá podría “agarrarse la cabeza” si la veía con la camiseta de Boca.

El momento en que Pergolini le ofreció la camiseta de Boca y la reacción de Oriana

La charla siguió con Pergolini insistiendo en regalarle la camiseta azul y oro, incluso bromeando con ponerle el número 21, el mismo que usa Dybala. “¿No hay ningún 21 en Boca ahora? Se lo ponemos, no te hagas ningún problema”, tiró el conductor, mientras Oriana, entre risas y algo incómoda, aceptó el obsequio: “Papá, no mires, no mires. Porque a él ya no va a querer mirar que le estoy tocando la remera de Boca”.

Mario Pergolini le regaló una remera de Boca a Oriana Sabatini en medio de los rumores de que Dybala desembarque en ese club (Foto: captura de eltrece).

Pergolini fue por más y, sin vueltas, le preguntó si había algo para contar sobre el futuro de Dybala: “No lo tomes como presión. Vos dáselo. ¿No querés contar algo? ¿Se viene…?”.

La respuesta de Oriana fue tan sincera como divertida: “No, no sé. Me encantaría poder decirte que sí, porque eso querría decir que…“, comentaba y entonces Pergolini interrumpió y le entregó otra remera con el nombre de Paulo: ”Tomá, te doy las dos. Llévense las dos. Está bien. Así tenés una de Boca vos también”.

Mario Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una remera de Boca para Paulo Dybala medio de los rumores de que desembarque en ese club (Foto: captura de eltrece).

Por ahora, Oriana Sabatini no confirmó nada sobre el futuro de Paulo Dybala, pero el divertido cruce en el programa dejó en claro que el pase del delantero a Boca es el sueño de muchos y el tema del momento en el mundo del fútbol argentino.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.