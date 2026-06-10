En medio de las especulaciones sobre el futuro de Mauro Icardi y una posible llegada al fútbol argentino, una declaración de su representante parece haber puesto fin al debate.

La información fue revelada por Leo Paradizo en Lape Club Social, donde aseguró haber recibido un mensaje directo del agente del delantero del Galatasaray, Elio Letterio Pino, para aclarar las versiones que circulan desde hace meses.

Qué dijo Leo Paradizo sobre el futuro de Mauro Icardi

Al presentar la información, el periodista recordó que el nombre del delantero fue vinculado en reiteradas ocasiones con varios clubes argentinos.

“En los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta”, dijo el periodista de América TV.

Luego, Paradizo sorprendió al revelar que contaba con autorización para difundir el mensaje de su representante.

“Estoy autorizado a pasar el audio que me mandó el agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino”, enunció y dio play.

Bomba sobre Mauro Icardi: su representante aseguró que no jugará en Argentina (foto del Instagram de Icardi)

La tajante respuesta del representante de Mauro Icardi

En el audio, el representante del futbolista fue contundente y negó cualquier tipo de negociación con clubes argentinos.

“No entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie”, comenzó diciendo Elio Letterio Pino.

Pero la frase más fuerte llegó inmediatamente después: “Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese”.

Además, cuestionó la repercusión mediática que generaron las versiones sobre una eventual vuelta al país. “Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla”, cerró el representante de Icardi.

Qué pasará con Mauro Icardi

Las declaraciones del representante llegan en un momento en el que el futuro deportivo del delantero genera numerosas especulaciones, especialmente ante las versiones que indicaban que podría no renovar su vínculo con el Galatasaray.

Por ahora, Icardi se encuentra en la Argentina junto a la China Suárez, disfrutando de las hijas que tuvo con Wanda Nara. Sin embargo, según la palabra de su entorno más cercano, un desembarco en el fútbol argentino no forma parte de los planes del atacante.

Con esta declaración, el representante de Mauro Icardi buscó despejar los rumores que durante los últimos meses lo vincularon con clubes como River Plate, Racing Club y Newell’s Old Boys, dejando en claro que, al menos por el momento, su futuro no está en la Liga Profesional.