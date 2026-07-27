La primera edición de los Premios Pinti vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche con un sentido homenaje a Enrique Pinti, el artista que marcó a generaciones con su humor, su inteligencia y sus inolvidables monólogos.

En el escenario del Teatro Colón, el conductor de la ceremonia, Agustín “Rada” Aristarán, sorprendió al público con una conmovedora interpretación musical que emocionó a todos los presentes y abrió paso a un tributo cargado de recuerdos y admiración.

Luego, Pablo Fábregas, Julieta Otero, Martín Rechimuzzi y Dalia Gutmann tomaron la posta para interpretar distintos fragmentos de los textos más emblemáticos que Enrique Pinti supo crear a lo largo de su extraordinaria carrera.

Enrique Pinti falleció a los 82 años.

Con el humor ácido, la agudeza y la mirada crítica que siempre caracterizaron al querido artista, cada uno de los comediantes aportó su impronta para revivir parte de la inmensa obra del actor, en un homenaje que despertó sonrisas, emoción y nostalgia.

El momento alcanzó su punto más alto cuando, tras las interpretaciones, todo el Teatro Colón se puso de pie y estalló en un cálido y prolongado aplauso para recordar a Pinti, en una ovación que reflejó el enorme cariño y la admiración que sigue despertando su legado.

De esta manera, la primera edición de los Premios Pinti no solo reconoció lo mejor del teatro y la comedia, sino que también le rindió un sentido tributo a uno de los artistas más importantes de la escena argentina, cuyo talento continúa inspirando a nuevas generaciones.

Murió Enrique Pinti, símbolo del humor argentino

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FER METILLI REVELÓ EL CONSEJO QUE LE DIO A AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN ANTES DE CONDUCIR LOS PREMIOS PINTI: “ESTÁ MUY NERVIOSO”

La alfombra roja de los Premios Pinti, que se celebraron en el Teatro Colón, dejó una confesión tan divertida como tierna de Fernanda Metilli sobre Agustín “Rada” Aristarán, quien tuvo la responsabilidad de conducir la ceremonia.

La actriz, que compitió por el galardón a Mejor Actriz de Comedia por su trabajo en la obra Berlín Berlín, habló con la prensa antes del inicio del evento y reveló cómo vio a su pareja en la previa del gran desafío: "Él estaba muy nervioso. Está, sobre todo ahora, muy nervioso“, contó Fer, entre risas, al ser consultada sobre el debut de Rada como maestro de ceremonias de la noche.

Lejos de darle indicaciones técnicas, Metilli aseguró que eligió transmitirle un mensaje de confianza: “Yo le dije: ‘Mirá, amor, te llamaron a vos por cómo sos vos. Así que sé vos’”, reveló la actriz, dejando al descubierto el consejo que le dio minutos antes de que comenzara la premiación.

Foto: Captura (eltrece)

Florencia Ferrero celebró la frase y destacó que era el mejor consejo posible. Antes de despedirse, la periodista cerró con un elogió hacia la artista: “Y vos también, Fernanda, sé vos que lo hacés espectacular”, cerró en esta noche especial.