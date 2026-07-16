Los Premios Pinti 2026 tendrán su esperada primera edición el lunes 27 de julio y podrán verse en vivo por eltrece desde el emblemático Teatro Colón. La ceremonia, creada por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), buscará reconocer la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino con una gran celebración que reunirá a las principales figuras del espectáculo.

Los Premios Pinti nacen con el objetivo de convertirse en el máximo reconocimiento del teatro comercial argentino. En esta primera edición se entregarán galardones en 19 categorías para distinguir a artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos que participaron de espectáculos presentados en la Ciudad de Buenos Aires entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Todos los detalles de los Premios Pinti (Foto: Prensa).

CUÁNDO Y CÓMO VER EN VIVO LA ALFOMBRA ROJA Y LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS PINTI

La cobertura comenzará a las 21:00 con la tradicional alfombra roja, mientras que la transmisión oficial de la ceremonia iniciará a las 22:00. El actor, humorista y conductor Agustín Aristarán será el maestro de ceremonias, acompañado por Sofía Kotler y Florencia Ferrero, quienes estarán a cargo de la cobertura desde la alfombra roja.

Sofía Kotler y Florencia Ferrero conducirán la alfombra roja de los Premios Pinti (Foto: IA).

Además de las categorías competitivas, la ceremonia incluirá cuatro tipos de reconocimientos:

Premios definidos por un jurado independiente.

Premios Trayectoria.

Espectáculos del Año, determinados por la convocatoria de público.

Premio Favorito del Público, elegido mediante votación abierta.

Un homenaje a Enrique Pinti

La distinción lleva el nombre de Enrique Pinti, una de las figuras más importantes de la historia del teatro argentino. Para esta primera edición, el jurado está integrado por 25 destacadas personalidades del ámbito cultural, periodístico y teatral, quienes serán los encargados de seleccionar a los ganadores de las distintas categorías.

Con esta ceremonia, los Premios Pinti 2026 inauguran una nueva tradición para celebrar el talento, la creatividad y el trabajo de quienes hacen posible el teatro argentino, en una gala que promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año.

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